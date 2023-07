× Ein Hauch von Nichts: So sexy war Dua Lipa bei der ''Barbie''-Premiere

Bei der Filmpremiere in Los Angeles stahl Dua Lipa mit ihrem freizügigen Look Barbie die Show.

Unter all den Stars bei der "Barbie"-Premiere in Los Angeles aufzufallen, ist gar nicht so leicht. Doch Popstar Dua Lipa hat es mit einen ihrer nacktesten Outfits bisher geschafft. In einem durchsichtigen Kettenhemdkleid trug sie lediglich einen weißen Tanga. Auf einen BH wurde gekonnt verzichtet...

Tief ausgeschnitten und durchsichtig

Die Grammy-Gewinnerin betrat den rosa Teppich in einem engen, ärmellosen Kettenhemdkleid von Bottega Veneta, das in der kalifornischen Sonne besonders glänzte. Das durchsichtige Kleid hatte auf der Vorderseite einen tiefen Rundhalsausschnitt; am Rücken war es ebenfalls tief ausgeschnitten, wie die Sängerin stolz po-sierte. Zu dem extravaganten Naked Dress kombinierte die Sängerin silberne Accessoires: ein Paar geschlossene High Heels, Ohrringe sowie eine funkelnde Diamantenkette.

© Getty Images ×

© Getty Images

Dua Lipa ist im "Barbie"-Film, der am 20. Juli auch in Österreich startet, gleich zweimal vertreten: Einerseits tritt sie als Meerjungfrau-Barbie auf und steuert zudem auch Musik für den Soundtrack bei. Ihr Song "Dance The Night" ist die Lead-Single des Filmalbums.

Rosa Carpet der Extraklasse

Auch andere Stars sorgten bei der Filmpremiere in Los Angeles für Staunen. Unter ihnen Hauptdarstellerin Margot Robbie, die in einer Spezialanfertigung der Marke Schiaparelli eine Original-Nachbildung des Kleides der "Spotlight"-Barbie von 1961 verkörperte. Aber auch Ava Max und Cardi B, bezauberten beide in hellblauen Zweiteilern und zeigten viel Haut.

Klicken Sie sich durch die besten Looks am rosa Teppich!