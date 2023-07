Im Rahmen der Haute Couture Woche präsentiert das französische Modelabel Schiaparelli die neueste Couture-Kollektion - und sorgt mit einem besonderen Auftritt der Rapperin für Aufsehen.

Paris ist die Heimat der Haute Couture. Zum zweiten Mal in diesem Jahr setzen die größten Modehäuser mit dramatischen Roben und ausgefallenen Kreationen die neuesten Modetrends. Ein besonderes Highlight der Couture-Modewoche ist die Schiaparelli-Show. Mit einer Kollektion voller verrückten Looks und Stars in herausragenden Outfits sorgt Daniel Roseberry - Kreativdirektor des Labels - auch bei seiner neuesten Show für Schlagzeilen.

Cardi B setzt Wischmop-Trend

Nicht nur der Kollektion, sondern vor allem auch den ausgefallenen Star-Looks sind bei der Schiaparelli Show in Sachen Kreativität und Extravaganz keine Grenzen gesetzt. Anfang des Jahres war es Doja Cat mit Body-Painting, diesmal ist es Cardi B, die in der Front Row für einen großen Auftritt sorgt.

Die Rapperin machte in einem schwarzen Korsagenkleid eine atemberaubende Figur. Der XXL-Stola verlieh dem Look etwas (zu viel) Volumen - und erinnert eher an einen Wischmop-Kopf als an ein Couture-Accessoire. Auf dem Laufsteg war das Statement-Stück in weiß zu sehen. Wird das XXL-Accessoire im Herbst/Winter daher auch in unserem Kleiderschrank zu sehen sein? Keinesfalls - doch in den kalten Monaten hält so ein Wischmop-Mantel garantiert warm. Im Juli in Paris sicherlich auch...

Auch Stars wie Chiara Ferragni und Nicky Hilton warfen sich für den Anlass in extravagante Looks. Ebenfalls mit den passenden XXL-Accessoires - die allerdings etwas alltagstauglicher waren.

Goldene Akzente und voluminöse Silhouetten

Die Herbst-/Winterkollektion legte den Fokus auf die zahlreichen Künstlerinnen und Künstler, mit denen Elsa Schiaparelli in ihrer langen Design-Karriere zusammenarbeitete. Anstatt in großen Roben liefen Models wie Irina Shayk daher in wahren Kunstwerken über den Runway. Auf dem Laufsteg kamen vor allem große Silhouetten, Patchwork-Mäntel, übergroße Accessoires und aufwendige Verzierungen zum Einsatz.

Ob nun Wischmop-inspiriert oder nicht, der Oversize-Trend ist nach der Schiaparelli-Show auf jeden Fall hier, um zu bleiben!