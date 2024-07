× Doch kein Ehe-Aus? Jennifer Lopez modelt jetzt für Coach - mit Ehering!

Die Gerüchteküche um den Beziehungsstand von Jennifer Lopez und Ben Affleck brodelt schon eine Weile. Viele Zeichen deuten auf eine Krise – doch für eine neue Kampagne präsentiert die Sängerin überraschend ihren Ehering.

Jennifer Lopez sorgt seit Mai für Spekulationen um ihre Beziehung mit Ben Affleck. Spätestens mit Bekanntwerden ihrer getrennten Wohnsituation – das gemeinsame Haus in Hollywood soll zum Verkauf stehen – wird jeder Schritt des Paares genau beobachtet. Doch die Trennungsgerüchte lächelt J.Lo jetzt weg. Für die US-Modemarke Coach steht die Sängerin strahlend vor der Kamera. Doch dabei fällt nicht nur ihr schönes Lächeln ins Auge, sondern vor allem ein besonderes Detail: ihr Ehering, den die Sängerin auf einmal wieder trägt.

Jennifer Lopez trägt wieder ihren Ehering

Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin drei Schnappschüsse der neuen Coach-Kampagne. Die Bilder zeigen sie in neutralen Farben und sportlich-eleganten Looks. Auf allen drei Fotos hat sie ein großes Lächeln im Gesicht. Immer wieder hält sie dabei ihren Diamant-Klunker prominent in die Kamera. Offenbar, um zu verdeutlichen: Ben und sie sind möglicherweise doch nicht getrennt?

Spekulationen um Beziehungskrise

Das Hollywood-Paar zeigte sich zuletzt Ende Mai gemeinsam. Lopez und Affleck besuchten ein Basketballspiel von Afflecks Sohn Samuel, 12, – kamen aber angeblich getrennt zur Veranstaltung. Zur Begrüßung gab es damals einen Kuss auf die Wange. Aktuell reist Jennifer Lopez solo quer durch Europa. Letzte Woche besuchte der Popstar gut gelaunt die Haute Couture-Show von Christian Dior in Paris.

Obwohl US-Medien berichten, dass ihre Scheidung "unmittelbar bevorsteht", kann man sich bei Jennifer Lopez und Ben Affleck nie ganz sicher sein. Schließlich hat das Paar es geschafft, ihre Romanze 20 Jahre nach der Auflösung ihrer ersten Verlobung wieder aufleben zu lassen. Wir hoffen jedenfalls, dass "Bennifer" - wie die zwei liebevoll in den sozialen Medien getauft werden - dieses Mal nicht wieder 20 Jahre brauchen, um ihre aktuelle Krise zu überwinden.