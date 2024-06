× Kylie Jenner, Jennifer Lopez & Co: Großer Starauflauf bei Haute Couture Week in Paris

Auf den Laufstegen in Paris geht es derzeit wieder besonders glamourös zu. Die Haute Couture Fashion Week hat begonnen und hier kommt wieder alles zusammen was Rang und Namen hat.

Von 24. bis 27. Juni findet in Paris wieder die Haute Couture Fashion Week statt. Das bedeutet vor allem eins: Viel Glamour und extravagante Roben! Auch abseits der Laufstege glänzen die Stars in ihren Outfits und nehmen in der Front Row Platz, wenn die Luxuslabels wie Schiaparelli, Dior und Co. ihre beeindruckenden Kreationen präsentieren. Promigäste wie Kylie Jenner, Doja Cat und Jennifer Lopez wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen und reisten für die Modewoche in die französische Hauptstadt.

Mega Staraufgebot bei Schiaparelli-Show

© Instagram @kyliejenner ×

Die Haute Couture Week startete gestern mit der Show von Schiaparelli und keine Geringere als Kylie Jenner beobachtete das Geschehen von der ersten Reihe aus. Dabei begeisterte sie selbst mit einem atemberaubenden Fashion-Auftritt. In einem heißen zartrosa Couture-Kleid samt Satin-Schal und Schleier zog die 26-Jährige alle Blicke auf sich.

© Getty Images ×

Ebenfalls zu den prominenten Gästen zählte Doja Cat, die in einem absoluten Hingucker-Look zur Schiaparelli-Show auftauchte. Die Sängerin trug einen XXL-Blazer in Schuppenoptik sowie auffällige goldene Accessoires. Ihr dramatisches Augen-Make-up rundete den Look ab.

Die Highlights der Schiaparelli Haute-Couture-Kollektion

Auf dem Laufsteg zeigte Schiaparelli prachtvolle Kleider im 50er-Jahre-Look.

Star-Power bei Dior

Die Haute Couture Show von Dior ist ein Muss für viele Promis. Kein Wunder also, dass die Front Row starbesetzt ist. Unter ihnen auch Jennifer Lopez, die vor der Show einen Medienrummel auslöste. Die 54-Jährige begeisterte in einem hellbraunen One-Shoulder-Dress mit Taillengürtel und Lederhandschuhen.

Front Row Stars bei Dior Haute Couture Herbst/Winter 2024 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR

Die Highlights der Dior Haute-Couture-Kollektion

Die Dior-Kollektion zeigt sich inspiriert über die Athletik und die Sportkleidung der Frauen im antiken Griechenland.

Dior Haute Couture Herbst/Winter 2024 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR

Prominente Gästeliste bei Thom Browne

Wenn Thom Browne ruft, lassen die Stars nicht lange auf sich warten. Serena Williams, Anna Wintour und Co. saßen in der ersten Reihe als der Chefdesigner seine neuesten Kreationen für die kommende Herbstsaison vorstellte.

Front Row Stars bei Thom Browne haute Couture Herbst/Winter 2024 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Die Highlights der Thom Browne Haute-Couture-Kollektion

Auf dem Laufsteg dominierte vor allem eine Farbe: Weiß.

Thom Browne Haute Couture Herbst/Winter 2024 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Bis Donnertag können wir uns noch auf weitere Glamour-Looks der Stars freuen. Zu den Highlights in den kommenden Tagen zählen die Shows von Chanel, Balenciaga, Elie Saab sowie Jean Paul Gaultier.