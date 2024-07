Hot oder Flop? Chiara Ferragni macht Po-freie-Hose zum Modetrend

Chiara Ferragni mag es gerne freizügig. Doch die italienische Influencerin setzt nicht nur ihr Dekolleté regelmäßig in Szene. Auch ihre Hinterseite zeigt sie jetzt in einer verführerischen Po-se.

Chiara Ferragni ist bereits seit einigen Jahren als Mode-Influencerin groß im Geschäft und zeigt ihren Fans immer wieder die größten Fashion-Trends. Doch gehört ihr neuestes Kleidungsstück dazu? Im Netz po-siert Chiara nun in einem Outfit mit außergewöhnlichem Cut-out.

Chiara Ferragni po-siert in knappen Shorts

Auf Instagram veröffentlichte die 37-Jährige einen Post mit spektakulärer Rückansicht. In ihrem Kleiderschrank zeigt sich die Unternehmerin vor ihrer eindrucksvollen Sammlung an Designertaschen. Doch besonders ins Auge fallen dabei nicht die zahlreichen Hermès-Handtaschen um mehrere tausend Euro, sondern viel mehr ihr gewagter Unten-ohne-Look.

Die Hose des It-Girls ist nicht nur ultraknapp, auch am Po wurde bewusst mit dem Stoff gespart. Der außergewöhnliche Cut-out setzt ihren Hintern bewusst in Szene. Dazu kombiniert sie einen farblich abgestimmten BH und eine Oversize-Lederjacke. "Liebe diesen Look", hält die Italienerin in ihrer Bildunterschrift fest. Wird das etwa der nächste Modetrend?

Hot oder Flop?

In den Kommentaren wird das Outfit heiß diskutiert. Die einen zeigen sich begeistert, die anderen kritisieren ihre Freizügigkeit. Eins steht fest: Für den Style braucht man jede Menge Selbstbewusstsein! Doch davon hat Chiara Ferragni genug, schließlich kann sich ihre Kehrseite sehen lassen.