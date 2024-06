Céline Dion: "Ich werde nie aufgeben"

Mit einem strahlenden Auftritt und einer bewegenden Prime Video-Doku feiert Céline Dion ihr Comeback, das hoffen lässt.

„Jetzt bin ich bereit“, sagt Céline Dion (56) und spricht zum ersten Mal offen über ihre Krankheit und die Folgen, die ihr beinahe das nahmen, was ihr alles bedeutet: „Meine Stimme bestimmt mein Leben“, erklärt die Sängerin, die mit 250 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten der Welt zählt. Die seltene Autoimmunerkrankung namens Stiff-Person-Syndrom verursacht nicht nur schreckliche Schmerzen, sie raubt Dion seit Jahren zunehmend die Fähigkeit zu gehen – und ihre unvergleichliche Stimme. Ihren eisernen Kampf dagegen, ihre Hoffnung, ihre Fans eines Tages doch noch mit ihrer „Courage World Tour“ beschenken zu können, aber auch die Verzweiflung darüber, das, was sie seit ihrem 16. Lebensjahr so liebt, nicht mehr tun zu können, zeigt Céline Dion jetzt in einer bewegenden Dokumentation.

Starker Auftritt

Für „Ich bin: Celine Dion“ wurde die 56-Jährige ein Jahr lang von Kamerateams unter der Leitung der die oscarnominierte Regisseurin Irene Taylor Brodsky (54) begleitet. „Ich konnte lange nicht über meine Krankheit sprechen“, so Dion, die nun die Premiere des Films in New York feierte und mit ihrem starken Auftritt bewies: „Ich bin zurück!“ Jahrelang hatten sich die Fans um die Ausnahmekünstlerin Sorgen gemacht. Immer dünner war sie geworden. Sie habe den Tod ihres geliebten Ehemannes René Angélil, der 2016 an Kehlkopfkrebs starb, nie verkraftet, hieß es. Sie leide an Magersucht und schweren Depressionen. Dass hinter ihrem Zustand die seltene neurologische Erkrankung Stiff-Person-Syndrom steckte, ahnte niemand.

In New York präsentierte Superstar Céline Dion ihre ehrliche Doku „Ich bin: Celine Dion“, die seit letzter Woche auf Prime Video zu streamen ist. © Getty Images ×

Auch sie selbst wusste lange nicht, was mit ihr los ist, wie sie nun verrät. Schon während ihr Ehemann gegen seine Krebserkrankung kämpfte, ging es Dion immer schlechter. „Aber ich nahm mir keine Zeit“, so die dreifache Mutter, die für ihren Ehemann und ihre Kinder, die Zwilling Eddy und Nelson (13) und Sohn René-Charles (23) stark sein wollte. Bis ein totaler Break-Down die Powerlady in die Knie zwang und Céline Dion im Dezember 2022 offiziell eingestehen musste: „Ich kann meine Tour nicht spielen, ich muss auf mich aufpassen.“

„Ich vermisse die Menschen“, sagt Céline Dion, die 2022 ihre Tour absagte. © Getty Images ×

Der Unterstützung ihrer Familie, dem Halt durch ihre Fans und ihrer Disziplin ist es zu verdanken, dass die Sängerin nun wieder auftreten kann – zwar nicht singend, aber stark und hoffnungsvoll. „Ich werde wieder singen“, ist sie zuversichtlich. „Ich vermisse die Bühne, die Menschen.“ Tatsächlich scheint es der Sängerin dank aufwendiger Therapien besser zu gehen. „Derzeit kann ich noch nicht sagen, wann ich die Courage Tour spielen kann.“ Aber fest steht: sie will es tun, denn: „Ich werde nie aufgeben“.