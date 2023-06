Jacquemus veranstaltet Modespektakel im Schloss Versailles

Die Topmodels Kendall Jenner und Gigi Hadid sind immer seltener auf den Laufstegen zu sehen. Doch für die Jacquemus „Le Chouchou“-Show in Versailles kehrten beide Models auf den Runway zurück. In der Front Row der spektakulären Kulisse durften Stars wie die Beckhams natürlich nicht fehlen.

Die Couture Fashion Week ist für viele Fashionistas die Lieblingsmodewoche des Jahres. Designer und Modehäuser liefern sich während der Veranstaltung mit ihren phänomenalen Show-Locations und einzigartigen Designs einen wahren Schlagabtausch - extravaganter Mode und bahnbrechender Kreativität sind während den Modeschauen keine Grenzen gesetzt. Das französische Modelabel Jacquemus eröffnete die Couture Week als erste Show der Woche - doch das Modespektakel wird in den kommenden Tagen schwer von anderen Designern zu toppen sein.

© Getty Images In Chiffon-Roben mit meterlangen Schleppen liefen die Models durch die Gärten von Versailles. ×

Von Prinzessin Diana inspirierte Show in Versailles

Um seine von Prinzesin Diana inspirierte-Couture-Kollektion standesgemäß royal zu präsentieren, lud Simone Porte Jacquemus, Fashion Designer und Gründer seines gleichnamigen Labels, seine Gäste in die Gärten des Schloss Versailles in Frankreich. Anstatt der üblichen Front-Row, saßen Stars und Sternchen auf Ruderboten mit Sonnenschirmen im Wasser, um sahen den Models auf dem 400 Meter langen roten Teppich als Laufsteg zu.

© Getty Images Der Naked-Dress-Trend macht auch vor Couture keinen Halt. ×

Star-Auflauf an Land und See

Die Gästeliste hatte eine Star-Besetzung der Sonderklasse. Zu den prominenten Zusehern zählen Topmodel Emily Ratajkowski , Victoria und David Beckham, sowie Schauspielerinnen Eva Longoria und Monica Belluci. Mit traumhaften Blick auf das magische Schloss Versailles sahen sie entspannt zu, wie Gigi Hadid, Kendall Jenner und Mona Tougaard in transparenten Chiffon-Roben, Ballet-Tutus und Royal-inspirierten Looks über den Laufsteg liefen.

© Getty Images Gäste der Show bewunderten die Looks entlang des Catwalks von Ruderbooten aus. ×

© Getty Images Atemberaubende Kulisse: Victoria und David Beckham am Weg zu ihrem Front-Row Plätzchen. ×

Auch die Gäste erschienen in knappen Ensembles. Ratajkowski und Topmodel-Freundin Tina Kunakey erschienen im Partnerlook: In winzigen Bustiers und durchsichtigen Tutu-Röcken, welche ihre beneidenswerten Traumbodys zur Geltung brachten. „Desperate Housewives“-Star Longoria erschien hingegen in einem eleganten Two-Piece. Influencerin Valentina Ferragni trug eine auffällige rote Robe mit sexy Rückenausschnitt.