× Céline Dion: Emotionales Red-Carpet-Comeback mit Wow-Look

Céline Dion ist zurück im Rampenlicht! Montagabend zeigte sich die schwerkranke Sängerin in New York bei der Premiere ihrer Dokumentation „I Am: Céline Dion“.

Céline Dion hatte im Dezember 2022 bekannt gegeben, dass bei ihr das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert wurde. Für die Autoimmunkrankheit, die sich durch akute Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und Muskelkrämpfe äußert, gibt es keine Heilung. In ihrer Doku spricht die Musikerin jetzt über ihre Krankheit und gibt ehrliche, ungeschönte Einblicke in ihr Leben.

Um die Premiere des Films zu feiern, lächelte der Star ihre schrecklichen Schmerzen für einen Abend weg. Gemeinsam mit ihrem Sohn Rene-Charles Angelil strahlt Céline Dion endlich wieder am roten Teppich. Lässt man ihren diesjährigen Überraschungsauftritt bei den Grammy Awards beiseite, war dies der erste große Auftritt der Kanadierin seit Anfang 2020.

Céline Dion strahlt bei „I Am: Céline Dion“-Premiere in Weiß

© Getty Images ×

Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen strahlte Céline Dion an diesem Abend voller Anmut und Eleganz. Auf dem roten Teppich präsentierte sie sich in einem eleganten, weißen Ensemble, bestehend aus einem Maxirock und einer Seidenbluse. Die Sängerin ergänzte ihren Look mit einem funkelnden Strassgürtel, passenden Diamant-Armreifen und Ohrsteckern, die ihren Wow-Auftritt perfekt abrundeten.

© Getty Images ×

Ihr Sohn René-Charles begleitete sie in einem klassischen schwarzen Anzug, den er mit einem weißen Hemd und einer dunklen Krawatte kombinierte.

Emotionale Worte auf der Bühne

Auch in New York trat Céline Dion auf die Bühne, um kurz über „I Am: Celine Dion" zu sprechen. Die 56-Jährige erzählte dem Publikum, dass es die größte Menschenmenge sei, vor der sie seit Jahren gestanden habe. Sie fügte hinzu: „Natürlich wäre ich nicht hier ohne die tägliche Liebe und Unterstützung meiner wunderbaren Kinder. Danke, René-Charles. Danke, Nelson. Danke, Eddy. Vielen Dank."

Die Sängerin fuhr fort: „Und danke euch, meinen Fans. Eure Teilnahme an meiner Reise war ein unermessliches Geschenk. Eure unaufhörliche Liebe und Unterstützung haben mich zu diesem Moment gebracht." Dion erklärte offenbar mit Tränen in den Augen: "Ich kann nicht glauben, was für ein Glück ich habe, meine Freunde in meinem Leben zu haben." Sie fügte hinzu: „Ich danke euch allen aus tiefstem Herzen dafür, dass ihr Teil meiner Reise wart. Dieser Film ist mein Liebesbrief an jeden von euch." Unter Standing Ovations der Zuhörer schloss sie mit den Worten, dass sie hoffe, "alle sehr bald wiederzusehen." „I Am: Celine Dion" ist ab dem 25. Juni zu sehen.