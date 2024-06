Fitnesstrainerin verrät: Auf dieses ungewöhnliche Training setzt Shakira

Her Hips don’t lie! Shakira ist für ihren sportlichen Traumkörper und ihren unverwechselbaren Hüftschwung bekannt. Dafür hält sich die 47-Jährige auch mit einem strikten Trainingsplan fit.

Gerade jetzt zur Fußball-EM gibt es wohl keinen besseren Zeitpunkt um Shakiras Song „Waka Waka“ rauf und runter zu hören. Doch nicht nur der Songtext bleibt im Kopf, sondern auch der zugehörige Tanz. Hinter den Performances in ihren Musikvideos stecken aber nicht nur aufwendige Choreographien, die schöne Latina verfolgt auch ein intensives Training. Ihr Trainerin Anna Kaiser verriet, mit welchem Workout sich die zweifache Mutter fit hält.

Shakira setzt auf Tanz-Cardio

Laut ihrer Fitnesstrainerin geht es Shakira bei ihrem Fitnessprogramm weniger um die körperliche Optik und viel mehr darum, fit fürs Tanzen zu sein. Je nach Tagesverfassung passt ihre Personal Trainierin den Trainingsplan an, doch am liebsten macht Shakira Tanz-Cardio. Da die Sängerin seit ihrer Kindheit bauchtanzt, fügt sie gerne Elemente ihrer eigenen Fitness-Routine zu den Workouts hinzu. "Sie macht Bewegungen auf ihre eigene Art und Weise, indem sie beispielsweise die Hüften mitbewegt", sagt Kaiser. "Auch wenn das Workout super-anstrengend ist, hat sie so trotzdem Spaß dabei."

Für ihre Auftritte verfolgt Shakira einen straffen Trainingsplan. © Getty Images ×

Tanzelemente auch beim Krafttraining

Meistens kombiniert ihre Trainerin Shakiras tanzorientiertes Cardio-Training mit Krafttraining. Dieses soll jeden Muskel beanspruchen und den Körper straffen – insbesondere den Oberkörper. Doch selbst beim Muskeltraining fließen einige Tanzelemente mit ein. „Der Tanz soll die Wirksamkeit des Krafttrainings, das wir zuvor beendet haben, erhöhen und verstärken, denn zu diesem Zeitpunkt sollten die Muskeln erschöpft sein.“, so Kaiser über ihre berühmte Klientin.

Die Abwechslung macht‘s

Die Mischung aus Kraft- und Ausdauereinheiten ist ihr besonders wichtig, damit sie die Kraft hat, um auch lange Tourneen durchzustehen. Einen weiteren wichtigen Bestandteil eines abwechslungsreichen Trainings bildet die Musik: "Ich versuche immer wieder neue, frische Musik mitzubringen, um die Energie oben zu halten und für gute Stimmung zu sorgen.", verrät Kaiser.

Das steht bei Shakira auf dem Speiseplan

Der Fitness-Plan hat natürlich auch Shakiras Ernährung im Blick. Kaier erklärt, dass auf dem Speiseplan vor allem ausreichend Proteine und Kohlenhydrate stehen. Zum Frühstück gibt es bei der gebürtigen Kolumbianerin Eier oder Avocado mit Tomaten. Mittags gibt es Fisch mit Gemüse oder einen bunten Salat und abends ein kleines Abendessen mit Proteinen und gedünstetem Gemüse. Doch Ausnahmen sind erlaubt und Shakira gönnt sich auch ab und zu Schokolade.