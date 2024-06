× Blokecore-Trend: So stylen wir Fußball-Trikots zur EM 2024

Die aufregendsten Looks der Stars bei der Dior Cruise Show 2025 Bei der Dior Cruise Show in Schottland war die Kulisse Programm. In den malerischen Gärten des Drummond Castle präsentierte Maria Grazia Chiuri eine Kollektion als Ode an die schottischen Lowlands. Dieses Spektakel ließen sich auch zahlreiche Promis wie Jennifer Lawrence und Co. nicht entgehen.