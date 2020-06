Das sind die Top-Blogger 2020

Mit Abstand die bis dato ungewöhnlichste Verleihung der alljährlich vergebenen MADONNA Blogger Awards war es. Aufgrund der Coronakrise wurde der Blogger Day ins oe24.TV-Studio verlegt – zum Vorteil des Publikums: Jeder konnte live dabei sein, als am Samstag die Sieger in den insgesamt neun Kategorien gekürt wurden. Auch heuer war die Freude der besten Blogger groß. Zu Tränen gerührt war etwa Beatrice Körmer, die die begehrte Statuette wie die meisten Influencer im Studio von Moderatoren-Top-Duo Volker Piesczek und Denise Neher entgegennahm. Körmer hatte in der Kategorie „Society & Lifestyle“ das Online-Voting gewonnen: "Ein unbeschreiblich schönes Gefühl", sagt sie. Auch Youtube-Star Kim Lianne bedankte sich herzlich bei ihren Fans. Besonders groß war die Freude von Lisa Übelsbacher, die als erste Gewinnerin der neuen Kategorie „TikTok“ in die Blogger-Award-Geschichte eingeht. Sie ist seit Anfang des Jahres auf TikTok und begeistert mit ihren Comedy-Videos.

Fashion-Bloggerin Karin Teigl (Constantly K) - sie räumte die Trophäe zum bereits zweiten Mal ab - nützte ihre Dankesrede für einen Appell an mehr Authentizität auf Instagram: "Mir ist es wichtig, zu sagen, was ich mir denke. Wir sind alle Vorbilder – deswegen ist es wichtig authentisch und ehrlich zu sein. Ich habe eine echte und großartige Community". Dank ihren Followern konnte sie karitative Projekte in der Corona-Krise verwirklichen. CookingCatrin, die Gewinnerin in der Gourmet-Kategorie, verriet, wie auch sie zum zweiten Mal beim Voting überzeugen konnte: "Mein Geheimnis ist ein moderner Zugang zu österreichischer Küche.

Wie man erfolgreicher Influencer wird und worauf man achten muss, verrieten im Rahmen des großen MADONNA Blogger Days auf oe24.TV bereits ab 15 Uhr Top-Experten wie Michi Buchinger, Rechtsexpertin Carmen Thornton und Fitness-Queen Stephanie Davis. Sie alle lieferten tolle Tipps – wohl auch für AnwärterInnen der MADONNA Blogger Awards im nächsten Jahr.