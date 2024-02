Bei der Berlinale strahlt Supermodel Toni Garrn im Neon-Kleid

Toni Garrn macht den roten Teppich zum Catwalk.

Wenn im Februar die Berlinale stattfindet, versammelt sich die gesamte Filmwelt auf dem roten Teppich vor dem Zoo Palast in Berlin. Am ersten Abend der 74. Berlinale durften sich die Fans bereits über einige Größen freuen. Auch Toni Garrn ließ sich zum Auftakt blicken und strahlte in einem auffälligen zitronenfarbenen Kleid.

Toni Garrn im Wow-Kleid bei Berlinale

Die gebürtige Hamburgerin hat sich für die Veranstaltung so richtig in Schale geworfen. Mit ihrem atemberaubenden Auftritt in einem überdimensionalen Volant-Kleid in knalligem Neon-Gelb zieht das Supermodel alle Blicke auf sich. Während sie für die Kameras elegant posiert, zeigt sie ihr strahlendes Lächeln.

Toni Garrn strahlt mit ihrem leuchtenden Kleid um die Wette.

Best Dressed am roten Teppich

Am roten Teppich warfen sich Riccardo Simonetti, Lupita Nyong'o, Emilia Schüle & Co. in Schale. Für einen besonderen Hingucker sorgte Model und Unternehmer Papis Loveday der mit einem "Fck AfD" und "No Racism!"-Schild ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzte.