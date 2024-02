× Im Sternzeichenkleid lässt Jennifer Lopez tief blicken

Jennifer Lopez sorgte bei der Premiere ihres neuen Films "This Is Me...Now" für einige Hingucker. In einem glitzernden Sternzeichen-Kleid samt Mega Dekolleté und transparentem Rock zog sie am roten Teppich alle Blicke auf sich.

Bei Jennifer Lopez könnte es derzeit kaum besser laufen. Am kommenden Freitag feiert die 54-Jährige nicht nur die Premiere ihres neuen Films "This Is Me...Now" bei Amazon Prime, sondern sie veröffentlicht am selben Tag auch ihr gleichnamiges Album. Aus diesem Anlass legte die Sängerin und Schauspielerin einen absoluten Wow-Auftritt hin und erschien in einem atemberaubenden Abendkleid, das besonders tief blicken ließ.

Jennifer Lopez als Hingucker des Abends

© Getty Images ×

In einem trägerlosen schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt schritt sie über den roten Teppich. Der transparente Rock mit Glitzer-Applikationen zeigte eine Reihe von Sternzeichen-Symbolen und setzte J.Los trainierten Beine perfekt in Szene. In der Mitte zierte das Sternzeichen des Löwen den Saum des Kleides. Dabei handelt es sich garantiert um keinen Zufall, denn das ist nicht nur jenes von Lopez, sondern auch das von Ben Affleck. Eine schwarze Clutch und schwarze Armstulpen rundeten das Outfit ab.

Romantischer Liebesauftritt mit Ben Affleck

© Getty Images ×

Doch nicht nur das Outfit sorgte für Blitzlichtgewitter. Ehemann Ben Affleck begleitete die Beauty zur Premiere in Los Angeles, wo sie einen romantischen Auftritt hinlegten. Megaverliebt zeigten sich Jen und Ben vor den Kameras und tauschten immer wieder liebevolle Blicke und Küsse aus. Damit bewies das Traumpaar einmal mehr, dass Liebe auch auf den zweiten Anlauf funktionieren kann.

Das neue Album erzählt ihre Liebesgeschichte

This Is Me... Now" ist das erste Studioalbum von Jennifer Lopez nach zehn Jahren. Die Platte ist die Fortsetzung ihres dritten Studioalbums "This Is Me... Then", das 2002 erschien. Das neue Werk soll die ganze Geschichte ihres eigenen und viel diskutierten Liebesleben samt Happy-End mit Ben Affleck zeigen. Der zum Album gehörige Amazon-Film soll laut Lopez‘ Ankündigung die Reise zur Liebe aus ihren eigenen Augen zeigen.

Im Film spielen Sternzeichen ebenfalls eine große Rolle, was ihre besondere Kleiderwahl erklären könnte. Laut „Us Weekly“ gibt es mehrere Astrologie-Anspielungen, darunter auch einen „Liebesrat“, der aus den 12 Sternzeichen besteht und Jennifer Lopez durch ihre Reise zu ihrem Herzen führt.