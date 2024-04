× Letizia von Spanien: Ihr Gute-Laune-Look kommt uns bekannt vor...

Königin Letizia schickt mit ihrem Look eine süße Liebesbotschaft Was für ein atemberaubender Auftritt von Königin Letizia. Die spanische Royal ist für ihre stylishen Outfits bekannt. Ihr Auftritt am Mittwochnachmittag beim Empfang des diplomatischen Korps zeichnet sich durch einen besonderen Look mit einer Liebesbotschaft an ihren Ehemann, König Felipe, aus.