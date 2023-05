AMFAR Gala: Nackter Glamour am "blauen Teppich"

Als einer der letzten Akte der Filmfestspiele in Cannes fand gestern Abend die jährliche AMFAR-Aids Gala statt. Stars und Sternchen erschienen in freizügigen Traumroben, währenddem Heidi Klum wieder mal einen ihrer schrillsten Looks ausführte.

Die 76. Cannes Filmfestspiele fühlten sich dieses Jahr eher wie eine Modewoche, anstatt eines Filmfestivals an. Stars begeisterten während der Filmwoche mit sensationellen Couture-Roben und setzten mit freizügigen Looks die neuesten Mode-Trends. Im Nachbarort Antibes fand Donnerstagabend das große Mode-Finale statt. Im luxuriösen Hotel du Cap Eden Rock (wo auch Sofia Richie vor einigen Wochen ihre Hochzeit feierte) liefen Heidi Klum, Eva Longoria und die begehrtesten Topmodels in Statement-Looks über den "blauen Teppich".

Die nacktesten Star-Looks

An der Côte d'Azur hieß der Dresscode diese vergangene Woche: je nackter, desto besser. Und so zeigten sich auch Stars wie Elsa Hosk, Alessandra Ambrosio und Shay Mitchell einmal mehr in freizügigen Traum-Looks.

5/5 © Getty Images Das Topmodel erschien in einem transparenten, figurbetonten Kleid ihrer eigenen Marke Helsa. © Getty Images Die Schauspielerin trug lediglich einen hautfarbenen Body und darüber ein silbernes Netz-Ensemble. Um den Look abzurunden wählte sie Ohrringe von Boucheron. © Getty Images Im Naked-Dress von Dundas gewährte das Topmodel tiefe Einblicke. Der Schmuck von Pomellato verlieh dem Outfit den feinen Schliff. © Getty Images Die "Desperate Housewives"-Schauspielerin erschien in einer durchsichtigen Robe von Ashi Studio mit passenden Ohrringen von Messika. © Getty Images Das Topmodel zeigte im durchsichtigen Schwarzen von Monot viel Haut. Besonderer Blickfang: der Choker von Pomellato.

Die elegantesten Roben der Stars

In Statement-Roben und Glitzer-Looks zogen Stars wie Kate Beckinsale, Maye Musk und Winne Harlow alle Blicke auf sich. Chapeau!

9/9 © Getty Images Die blaue Robe ist ein Meisterwerk von Gaurav Gupta. © Getty Images Die weiße Satin-Robe mit Schulter-Detail setzte Harlows Figur perfekt in Szene. © Getty Images Der "Gossip Girl"-Darsteller erschien mit seiner Amy, welche in einer bezaubernden Chiffon-Robe mit Blumenmuster strahlte. © Getty Images Die Milliardärs-Mama erschien im eleganten Pailletten-Suit. © Getty Images Die Schauspielerin wählte eine elegante Glitzer-Robe von Tony Ward Couture. © Getty Images Das Topmodel trug ein Pailletten-Kleid. Besonderer Hingucker: das Feder-frohe-Ende. © Getty Images Der Look des Models ist elegant und sexy zugleich. © Getty Images Schlicht und trotzdem elegant. Als Statement wählte die Schauspielerin eine rote Diamenten-Kette. © Getty Images Die Chiffon-Robe ist ein erfrischender Sommer-Look.

Heidi Klum: Queen of Style-Flops

Die Topmodel-Mama erschien in einem schrillen Neon-Look. Zwar machte Klum in der voluminösen Robe eine gute Figur, doch modisch griff sie wie so oft daneben. Der Fransen-Look war für die AIDS-Gala zu auffällig.