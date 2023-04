Lionel Richies Tochter Sofia trug drei Chanel Hochzeitskleider

Ein Jahr nach ihrer Verlobung haben sich Sofia Richie und Elliot Grainge an der Côte d'Azur das Jawort gegeben. Die Tochter von Sänger Lionel Richie bezauberte in drei Traumkleidern von Chanel.

Es war eine Hochzeit wie aus einem Märchenbuch. Sofia Richie, die jüngste Tochter von Musikstar Lionel RIchie, heiratete vergangenes Wochenende Musikproduzent Elliot Grainge - und die Trauung in Südfrankreich wurde bereits als Star-Hochzeit des Jahres gekrönt.

Märchenhochzeit in Südfrankreich

Ihre Hochzeit feierte das Star-Paar das gesamte Wochenende im Luxus-Hôtel du Cap-Eden-Roc in Antibes. Direkt am Meer gelegen gehört das Hotel zu den luxuriösesten Resorts der Welt und zählt jedes Jahr zu den Top-Destination aller Stars für die Filmfestspiele in Cannes.

Sofia Richie: Das waren ihre Hochzeitskleider von Chanel

Sofia Richie wählte für ihre Hochzeitsroben gleich drei maßgeschneiderte Kleider von Chanel. Für die Tochter des Star-Musikers ging somit ein Mädchentraum in Erfüllung.

Am Vorabend der Hochzeit zum Rehearsal-Dinner trug Richie eine Vintage-inspirierte Robe aus der Chanel-Kollektion 1997. Das bodenlange Kleid mit langen Ärmeln ist die Definition von Eleganz und wurde durch Peerlen-Fransen und etwas Sparkle gekonnt aufgebrochen.

Für die Trauung wählte das junge Model ein wunderschönes hochgeschlossenes Spitzenkleid welches mit Perlen und Ton-in-Ton Pailletten bestickt war. Die Haute-Couture Robe war schlicht und zurückhaltend, ganz im Stil des legendären Modehauses. Besonderer Blickfang war die meterlange Schleppe.

Alle guten Dinge sind bekanntlich drei, und somit entschied sich Richie für die Wedding-Party ein Mini-Kleid zu tragen. Inspiriert von einem ikonischen Runway-Look, den Claudia Schiffer in den 90er-Jahren bei einer Chanel Fashion Show trug, konnte sie damit bis in die Morgenstunden tanzen und feiern.

Promi-Auflauf zum Hochzeitsfest in Antibes

Zu der Hochzeit des Paares sind viele prominente Gäste erschienen, darunter It-Girl Paris Hilton und Schauspielerin Cameron Diaz. Ebenfalls anwesend war natürlich Sofias ältere Schwester, Schauspielerin Nicole Richie, mit ihrem Ehemann Joel Madden. Papa Lionel Richie begleitete die Braut den Hochzeits-Gang entlang und legte während der Party natürlich auch eine Musik Performance ein.