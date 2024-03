× Vanessa Hudgens zeigt bei den Oscars ihren Babybauch im Naked-Dress

Vanessa Hudgens bekommt 2024 zwar keinen Oscar, aber ein Baby! Ihren süßen Babybauch präsentierte die Schauspielerin erstmalig auf dem Red-Carpet der 96. Academy Awards.

Die Oscar-Nacht 2024 sorgte für viele Überraschungen. Auch Vanessa Hudgens, die neben Julianne Hughdie die offizielle Oscar-Show auf dem roten Teppich moderierte, hatte große News zu verkünden. Die Schauspielerin präsentierte ihre Schwangerschaft mit einem Babybauch-Debüt auf dem roten Teppich.

Babybauch-Debüt bei den Oscars 2024

Im Dolby Theater in Los Angeles kam Vanessa Hudgens in einem bodenlangen schwarzen Kleid von Vera Wang Couture an, das ihren Babybauch betonte. Ihren Look kombinierte sie mit vielen Diamanten von Chopard.

Naked-Dress zur Afterparty

Für die Vanity Fair Afterparty entschied sich die "High School Musical"-Schauspielerin für einen Outfit-Wechsel. Ihr Rollkragenkleid tauschte sie gegen ein schulterfreies, transparentes Kleid, das ihren Bauch noch mehr zur Geltung brachte. Auch ihre Frisur wechselte sie von einer eleganten Hochsteckfrisur zu voluminösen Disco-Wellen.

Vanessa Hudgens heiratete ihren Partner Cole Tucker erst vor ein paar Monaten. Auch ihre Hochzeit in Tulum in Mexiko sorgte bereits für eine ziemlich große Überraschung. Die 35-Jährige kündigte ihre Hochzeit mit einem Post auf Instagram an und schrieb dazu "Sie ist jetzt eine Ehefrau!". Ob ihr Baby ein Mädchen oder ein Junge wird ist noch nicht bekannt. Wir bleiben jedenfalls gespannt!