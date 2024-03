Oscars 2024: Die Fashion-Flops vom roten Teppich

Bei den 96. Oscars lautet der Dresscode: desto auffälliger, desto besser. Doch wie viel ist zu viel? Diese Oscar-Looks sorgten für Stirnrunzeln.

In Los Angeles sind am Sonntagabend die Oscars verliehen worden. Für das große Schaulaufen auf dem roten Teppich greifen die Hollywood-Stars zu großen Roben und auffälligen Ensembles. Statt Skandalen sorgen dieses Jahr einige Outfits für Gesprächsstoff.

Diese Oscar-Looks konnten nicht überzeugen

Ariana Grande, Billie Eilish und Co. sorgten mit denkwürdigen Looks für Aufsehen. Die Sängerin hat sich wohl auf dem Weg zu den Oscars verirrt. Der Schulmädchen-Look wirkte auf dem Red Carpet eher fehl am Platz. Auch Dwayne Johnson und Erika Alexander griffen bei ihrer Outfit-Wahl ordentlich daneben.

Oscars 2024: Die Fashion Flops des Abends

Klicken Sie sich durch die schrillsten Looks am Red Carpet!

