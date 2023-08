Ganz schön schwanger: Rihanna bringt Mommy-Linie heraus

Wer hätte gedacht, dass Schwangerschaftsmode so heiß sein kann? Rihanna macht es möglich!

Kein anderer Star begeistert und polarisiert mit ihren Outfits momentan so sehr wie Rihanna. Während ihren beiden Schwangerschaften hat der Superstar – die mittlerweile zur stilvollsten Schwangeren der Welt gekürt wurde – bewiesen, dass Schwangerschaftsmode keinesfalls langweilig sein muss. Ganz im Gegenteil: Von Naked-Dresses bis Crop-Tops setzte die Sängerin mit ihren "Free-the-Belly"-Looks ein Fashion Statement nach dem anderen.

Savage x Fenty Mommy-Kollektion

Die Sängerin erwartet momentan ihr zweites Kind mit Rapper A$AP Rocky und hat sich mittlerweile zu einer Expertin des coolen Mommy-Stils entwickelt. Daher handelte es sich nur um eine Frage der Zeit, bis der Star auch design-technisch in der Welt des Schwangerschaftsstils vordringt. Heute veröffentlicht ihr Dessous-Label Savage- x Fenty eine eigene Kollektion, die sich auf Unterwäsche und Loungewear für Mütter, und Mommys To-Be spezialisiert.

Die neue Kollektion, die von Rihanna selbst entworfen wurde, umfasst drei neue BH-Stile sowie ein übergroßes Grafik-T-Shirt. "Die Kollektion soll Selbstvertrauen und Komfort für Mütter in jeder Phase ihrer Reise bieten", sagt Rihanna in einem Interview mit der amerikanischen "Vogue". "Ich möchte Mütter daran erinnern, dass sie sich auch während und nach der Schwangerschaft in ihren Körpern wohlfühlen sollen."

Die drei BHs sind von den meistverkauften Styles der Marke inspiriert und kommen in verschiedenen Farbvarianten. Die Stile wurden speziell für neue und werdende Mütter entworfen und verfügen über eine Einhand-Funktion, eine Stilltrage (mit einer Halsausschnitt-zu-Achselöffnung), und verstellbaren nach vorne gerichtete Trägern. Die speziellen Designs sollen Müttern das Stillen ihrer Kinder erleichtern. Das übergroße T-Shirt trägt die empowernde Aufschrift: "Macht mehr Babys!"

Als Queen des Schwangerschaftsstils ist das Kampagnengesicht der neuen Kollektion natürlich Rihanna selbst, zusammen mit ihrem entzückenden Sohn RZA.