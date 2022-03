Die schönsten Looks <br> vom Red Carpet

Leni Klum & Co. zeigten ihre Frühlings-Roben in Los Angeles.

Auch am vergangenen Wochenende zeigten sich die Stars auf den roten Teppichen dieser Welt in traumhaften Kleidern und stylischen Designer-Outfits. Schauspielerin Kristen Stewart (31) sorgte bei den Producers Guild Awards im 80er-Jahre-Outfit für Retro-Vibes. Leni Klum (17) läutete beim "Miss Dior"-Event in Los Angeles im farbenfrohen Outfit den Frühling ein. Klicken Sie sich durch die schönsten Looks!