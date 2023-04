Netz lacht über ORF-Lady Christa Kummer im Pyjama-Look

Kaum eine Woche vergeht, in der keine ORF-Moderatorin mit einem misslungenen Outfit für Schlagzeilen sorgt. Bei ihrem gestrigem Fernseh-Auftritt wurde die ORF-Wetter-Expertin Christa Kummer mit ihrem skurrilen Outfit zum Gespött.

"Anscheinend kann man im ORF im Pyjama moderieren" schrieb ein Twitter-User über die gestrige Outfit-Wahl der Wetter-Lady. Und tatsächlich wählte Christa Kummer für ihre gestrige Wetter-Sendung ein Ensemble, womit sie sich nach der Sendung direkt wieder ins Bett hätte kuscheln können: ein Pyjama - in knallpink. Mit dabei natürlich die perfekt-abgestimmten rosaroten Schuhe.

Doch der ORF-Wetter-Moderatorin macht die Kritik an ihren Looks nichts aus. Auf Instagram postet sie immer wieder Bilder ihrer knallbunten Moderations-Looks. Auch von ihrem Pyjama-Outfit schien sie selbst begeistert zu sein. Doch was Kummer auf Instagram Lob bringt, sorgt auf Twitter für Aufregung. Die ORF-Looks "werden immer skurriler", schreiben Twitter-User zu dem Post.

In einem MADONNA-Interview sagte Kummer einst "Bei mir geht es immer nur um Wetter und Schuhe. Ich glaube, ich könnte jeden Tag ein neues Paar Schuhe posten und hätte Tausende Likes." Auf die Frage, wie viele Schuhe sie besitzt, sagte sie damals "Es sind sicherlich sehr viele, aber ich bin jetzt Mitte 50 und ich sammle seit sehr vielen Jahren Schuhe und Kleider. Weil ich sie nicht zu Tode trage." Dann war doch hoffentlich der pinke Pyjama-Look ebenfalls nur ein einmaliges Outing...