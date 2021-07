Das sind die 5 Fashion Must Haves für den Strandurlaub

Neben Sonnencreme, Badetuch und der Strandlektüre - diese Fashionteile müssen auf jeden Fall mit in den Koffer!

Endlich ist es so weit und der lang ersehnte Strandurlaub steht vor der Tür. Wir verraten Ihnen, was Sie beim Koffer packen auf keinen Fall vergessen dürfen und welche Fashionpieces diesen Sommer auf jede Reise mit müssen!

Ein Bikini mit Schnürung

Diesen Sommer besonders im Trend sind Triangel Bikinis mit langen Schnürungen. Die langen Bänder können super um die Taille gebunden werden und damit eine sexy Figur zaubern. Wer´s ausgefallen mag, kann den Bikini auch Upside- Down tragen: das Oberteil einfach verkehrt herum drehen, die Halsschnürung am Rücken binden und die Rückenschnürung hinterm Hals zuknoten. Durch die verschiedenen Bindemöglichkeiten können Sie sich jeden Tag mit einem neuen Bikini- Look am Strand bräunen.

Ein gemustertes Seidentuch

Ein weiteres Must Have diesen Sommer ist ein einfaches Seidentuch in sommerlichen Mustern und Farben. Egal ob als Kopftuch, Haarband oder lässiges Top am Rücken geknotet: Das Tuch kostet nicht viel und gibt Ihnen unzählige Möglichkeiten es als Hingucker zu jedem schlichten Outfit zu kombinieren.

Eine Statement- Sonnenbrille

Wie jeden Sommer gehört natürlich auch dieses Jahr eine schicke Sonnenbrille in den Koffer. Besonders in sind große eckige Gläser und Cat- Eye- Brillen. Verspiegelte Gläser und Micro- Shades sollten lieber daheim gelassen werden.

Eine süßes Cover Up für den Strand

Auf keinem Strandurlaub fehlen darf ein hübscher Pareo oder ein gehäkeltes Strandkleid, das auf dem Weg zum Pool oder Meer als Cover Up dienen kann.Auch ein oversized Leinenhemd sieht super aus! Einfach über den Bikini gezogen, sind Sie im Nu top getylt und fühlen sich im Restaurant oder an der Beachbar nicht zu nackt. Wir empfehlen einen Überwurf in sommerlichen Farben, der locker sitzt und Ihrer Figur schmeichelt.

Eine große Korbtasche

Praktisch und trendy für den diesjährigen Sommerurlaub ist eine große Strandtasche in Korb- oder Strohoptik. Vom Buch, über einen Snack und Getränk bis zum Badetuch und der Flasche Sonnenmilch findet alles seinen Platz und kann ohne Probleme mit zur Strandliege genommen werden.