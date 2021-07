Die Sonne strahlt, die Temperaturen klettern hoch hinaus – der Sommer ist da. Bei großer Hitze und Luftfeuchtigkeit kann das Make-Up schon mal zum Verhängnis werden. Hier sind drei Tipps damit das Make-Up im Sommer hält!

Foundation und Primer

Die Foundation und der Primer sind im Sommer besonders wichtig, da die Wahl der falschen Produkte das gesamte Make-Up verrutschen und verfließen lassen kann. Ein guter Primer und eine BB Cream oder CC Cream mit leichter Tönung verleihen dem Gesicht einen ebenmäßigen Teint ohne sich schwer anzufühlen. Diese Cremen erlauben auch die natürlich und uneingeschränkte Atmung der Haut, was im Sommer und bei heißen Temperaturen von Vorteil ist. Auf den UV-Schutz sollten Sie auch nicht vergessen! Diesen entweder vor der Foundation auftragen oder einfach Make-Up mit integriertem UV-Schutz benutzen.

Wasserfeste Produkte

Wasserfeste Produkte sind nicht nur im Schwimmbad ein treuer Begleiter. Im Sommer kommt es oft zu schweißtreibenden Temperaturen. Diese können dem Make-Up aber nichts anhaben, wenn wasserfeste Produkte genutzt werden. Eyeliner, Wimperntusche, Foundation und sogar Lidschatten gibt es in wasserfesten Varianten.

Natürlich werden durch wasserresistentes Make-Up auch Wasserspaß und Schwimmspaß möglich – und das ist im bei heißen Temperaturen eine gute Abkühlung.

Puder und Pudertücher

Auch die Wahl des Puders hat einen großen Einfluss auf das Make-Up. Dank Puder können Sie das von Schweiß glänzende Gesicht in der Vergangenheit lassen. Daher ist es gut das Puder immer in der Tasche mitzutragen und bei Bedarf auf das Gesicht aufzutragen. Eine platzsparende Variante sind auch die sogenannten Pudertücher und das Puderpapier. Diese kleinen Stücke an Papier sind mit Puder umhüllt und können an besonders heißen Tagen einfach auf glänzende Stellen aufgetupft werden. Pudertücher sind in fast jeder Drogerie erhältlich und sind ein Segen in den Sommermonaten.

Mit diesen Tipps sitzt das Make-Up auch bei Temperaturen über 30° perfekt. Stöbern Sie einfach einmal durch die Regale einer Drogerie, denn meistens werden auch sogenannte „Special-Editions“ extra für den Sommer angeboten.