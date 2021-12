Kosmetik Must- Have

Wir alle träumen von einer strahlenden, reinen Haut – das Vitamin B3 Derivat Niacinamid macht´s möglich. Wir verraten Ihnen, was hinter dem Vitamin steckt, und wie er unserer Haut hilft.

Niacinamid ist eine Form von Vitamin B3, das nachweislich positive Auswirkungen auf unsere Haut hat. Egal welcher Hauttyp Sie sind, oder mit welchem Hautproblem Sie zu kämpfen haben, die Wahrscheinlichkeit, dass Niacinamid helfen kann, ist groß.

Für wen eignet sich Niacinamid?

Niacinamid ist vielseitig und eignet sich für verschiedene Hauttypen. Vor allem aber bei bestimmten Hautproblemen sollten Sie Produkte mit dem Wirkstoff einmal ausprobieren:

Sie haben mit Unreinheiten oder Pickelmalen zu kämpfen

Sie neigen zu einem unregelmäßigen Teint durch Hyperpigmentierungen oder Rötungen

Sie haben dunkle Augenschatten

© Getty Images ×

Gegen was hilft Niacinamid konkret?

Niacinamid ist eine echt Wunderwaffe gegen so ziemlich alles: es verfeinert Poren, glättet kleine Fältchen, vermindert Unreinheiten und sorgt für ein generelles Strahlen der Haut. Besonders wirksam ist das Vitamin in Kombination mit anderen Wirkstoffen, wie Vitamin C, Enzymen, AHAs oder Hyaluronsäure, die den Effekt nochmals verstärken. Konkret wirkt sich Niacinamid auf unsere Haut so aus:

Stärkt die Hautschutzbarriere

Hat eine beruhigende Wirkung

Fördert die Hauterneuerung

Reguliert die Talgproduktion

Schützt vor Austrocknung

Verfeinert die Poren

Sorgt für einen ebenmäßigenTeint

Durch die Produktion von Collagen und Ceramiden wird außerdem ein Austrocknen der Haut verhindert und die Wiederherstellung der Hautoberfläche unterstützt.

Wie schaut die optimale Pflegeroutine aus?

Da Niacinamid so gut verträglich ist, können ohne Probleme auch mehrere Produkte mit dem Wirkstoff in Ihrer Pflegeroutine verwendet werden. Wichtig ist, dass Sie Produkte suchen, die dermatologisch auf ihre Verträglichkeit geprüft sind.

Mit der neuen Pflegeserie Niacinamid Expert von Judith Willams sorgt in Ihrer Pflegeroutine täglich für die schönste Haut.

Die Niacinamid Expert 24h Gesichtscreme sorgt mit 5% reinem Niacinamid für einen strahlenden reinen Teint. Gleichzeitig wird das Hautbild verfeinert und kleinen Fältchen entgegengewirkt.

Das Niacinamid Expert Gesichtsserum ist mit dem höchsten Anteil an Niacinamid ein echter Glow- Garant. Die Haut wird mit Vitaminen und Ölen versorgt und verkapseltes Vitamin C sorgt für zusätzliche, langanhaltende Strahlkraft.

Das Niacinamid Expert Gesichtspeeling erhöht die Reinheit der Haut und unterstützt mit einem 20% Vitamin- C Komplex einen porenfreien, strahlenden Teint. Unreinheiten werden reduziert und der Glow erhöht.

Niacinamid ist der neue Beauty- Tipp der Experten, mit einer maximal positiven Wirkung auf unsere Haut. Die Pflegeserie „Niacinamid Expert“ als neues Skincare Must- Have ist exklusiv bei dm erhältlich.