30 Beauty-Oasen in Österreich

Nach dem Lockdown lassen wir uns ver­wöhnen. Hier die Hotspots für Ihre Planung.

Kosmetikstudios in Wien

Topkapi. Edler Beauty-Hotspot , Punkte mit viel Expertise für Pflege von Kopf bis Fuß. 1. Bezirk, topkapi-topskin.at



Augustin Kosmetikstudio. Seit 2019 bieten man hier Kosmetik, Anti-Aging-Treatments und Spezialbehandlungen an. 4. Bezirk, kosmetikstudio-augustin.wien



Kosmetikstudio Karin. Die Gründerin Karin Hofmann behandelt jeden Kunden persönlich. 13. Bezirk, kosmetikstudio-karin.at



Buhala Boutique Spa. Dieses südafrikanische Spa in Wien hat sich unter anderem auf Pränatal-Therapien für Schwangere und Mamas spezialisiert. 16. Bezirk, buhalaspa.at



Dermalife Wien. Hier zaubert man einen schönen Glow ins Gesicht: breites Treatment-Spektrum. 19. Bezirk, dermalife.at



RealBeauty. Alles rund um Haarentfernung und Gesichtsbehandlungen. 16. Bezirk, realbeauty.at

Bundesländer

Niederösterreich

Amanda Schönheit zum Wohlfühlen. Die Experten für alles rund um einen schönen Teint und einen gepflegten Body. St. Pölten, amanda-schoenheit.at



The BeautyStaff. Know-how in Sachen Skincare und Lashes. Bad Vöslau, thebeautystaff.at



Kosmetik Sabine Sauberer. Seit über 25 Jahre widmet man sich hier der Schönheit. Hollabrunn. kosmetik-sauberer.at

Burgenland



Bodyrecreation. Es locken entspannende Gesichts-Treatments und -Massagen. Altstadt, bodyrecreation.at



Beauty Garden. Alle Gesichtsbehandlungen sind bio! Neuberg, naturpur4you.at



Natürlich schön. Inhaberin Betty widmet sich persönlich ihren Kunden. Oberpullendorf, kosmetikbeibetty.at

Oberösterreich



5 Sinne Naturkosmetik. Alle Sinne werden hier verwöhnt. Veit im Innenkreis, 5-sinne.co.at



Babor Linz. Luxuriöse Beauty-Behandlungen und Facials (speziell auch für Herren). Linz, bbs-aschauer.at



Auszeit Kosmetik. Gesichtsmassagen, spezielle Facials und Body Wrapping. Linz, auszeit-kosmetik.at

Steiermark



Pure Beauty. Kosmetikschule die auch Behandlungen anbietet. Graz, pure-beauty.at



Beautypoint. Hier dreht sich alles um Skincare, Wimpern und Make-up (beispielsweise Airbrush für Bräute). Kalsdorf, channoine-beautypoint.at



Beauty&Skin. Große Auswahl an Schönheits-Treatments. Tillmitsch, beautyandskin.at

Salzburg



Cosmetico. Bietet neben Spe­zialbehandlungen auch Brustpigmentierung an. Salzburg, salzburg-kosmetikstudio.at



Skin Beauty Expert. Von Gesichts- bis zu Körper­behandlungen . Salzburg, skinbeautyexpert.com



The most beautiful. Von Gesichtsbehandlungen (sogar mit Gold!) bis hin zu Microblading. Salzburg, themostbeautiful-kosmetikstudio.com

Kärnten





Kosmetik & Nagelstudio Gabriele Kainz. Alles rund um die Pflege von Gesicht und Body. Velden am Wörthersee, kosmetiknagelstudiogabrielekainz.business.site



Kosmetiksalon Pauletta Lautner-Eiselt. Peelings, Massagen und & Co. Schöne Haut steht hier im Fokus, Klagenfurt, kosmetik-lautner.at



LaVital Kosmetik. Das Institut spezialisiert sich auf Haarentfernung und Facials. Klagenfurt, lavital-kosmetik.at



Tirol



Pulchris. Hier dreht sich alles um strahlende Haut und einen gepflegten Körper. Lienz, pulchris.at



Die Verschönerei. Experten für Teint und Körper. Reith im Alpbachtal, die-verschoenerei.at



Beauty Image. Gute Beratung und große Treatment-Vielfalt. Hall, beauty-image.at

Vorarlberg



Kosmetik Britta. Breite Palette an Gesichtsbehandlungen. Rankweil, kosmetikbritta.at



Mädelfein. Topberatung! Behandlungen, die perfekt auf die Haut der Kunden angepasst sind. Koblach, maedelfein-kosmetik.at



Beauty Pure. Innovative Treatments und zahlreiche Anti-Aging-Behdandlungen im Angebot . Bludenz, beautypure.at