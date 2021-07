Endlich den passenden BH finden

Hochwertige Unterwäsche mit hübschem Design und in der individuell passenden Größe –CHANGE Lingerie macht dies zur traumhaften Realität.

CHANGE Lingerie vereint einzigartige Qualität zu günstigen Preisen mit professioneller Beratung. Das Label bietet BHs und Bademode in 88 verschiedenen Größen an, um jeder Frau den perfekt sitzenden BH anzubieten.

Hochwertige Materialen und der perfekte Sitz

Was bei der BH Wahl eine besondere Rolle spielt, ist selbstverständlich der passende Sitz des Büstenhalters, sowie die Verarbeitung von ausschließlich hautfreundlichen Materialien. CHANGE Lingerie kann genau das bieten: Hochwertige Materialien und ein eigenes Größensystem erfüllen die Ansprüche von 98 Prozent der Österreicherinnen.

CHANGE Lingerie bietet BHs von Cupgröße A bis M in insgesamt 88 Größen an, die aus hochwertigen Materialien gefertigt sind. Alle BHs sind in verschiedenen Designs und Spitze erhältlich und kosten zwischen 30 und 80 Euro.

Individuelle Vermessung und Beratung

Rund die Hälfte der Frauen in Österreich kennen Ihre richtige BH Größe gar nicht und greifen oft zu Modellen, die nicht richtig sitzen. Auf lange Zeit einen BH in der falschen Größe zu tragen, kann im schlimmsten Fall zu gesundheitlichen Problemen, wie Knötchenbildung, Rückenschmerzen oder Durchblutungsschwierigkeiten führen.

Dem will CHANGE entgegenwirken: ein BH Kauf beim skandinavischen Marktführer startet mit einer individuellen Vermessung und Beratung, um die passende Größe zu ermitteln. "Wir haben nicht nur die passenden BHs und Bademoden, wir wollen unsere Kundinnen auch aufklären und für sie auch aus einer gesundheitlichen Perspektive heraus die perfekt passende Größe ermitteln.“, so Marion Will, Geschäftsführerin von CHANGE Lingerie.

Gewinnen Sie!

Zusammen mit CHANGE Lingerie bieten wir ein Gewinnspiel an, bei dem Sie mit etwas Glück ein BH- oder Bademode- Set gewinnen. Zum Teilnehmen einfach das Gewinnspiel auf Ihrem Social Media teilen und CHANGE Lingerie markieren – schon sind Sie dabei!

Und auch wenn Sie nicht gewinnen, sind Sie herzlich eingeladen die drei Stores in der SCS, im Donauzentrum oder in der Pluscity zu besuchen und Ihren perfekten BH zu entdecken!