Chanel: Comeback der Modeschauen

Endlich wird wieder Mode vor Publikum gezeigt.

Das Live-Publikum ist wieder zurück! Die Haute-Couture-Schauen finden wieder vor Publikum statt und nach dem gestrigen Show-Highlight des Hauses Dior zeigte Dienstagmittag Virginie Viard ihre neuen Kreationen für die kommende Wintersaison.

Eleganz im Sixties-Look

Ein Locationwechsel stand an: Diesmal tauschte man das Pariser Grand Palais gegen das Palais Galliera, wo die Models in einem Arkadenhof defilierten. Höhepunkt der Show war - wie sollte es auch ander sein - das Brautkleid. Diesmal präsentierte Schauspielerin Margaret Qualley den Traum in Weiß.