Welche Frisur passt zu welchem Ausschnitt?

Die Lippenstiftfarbe auf das Oberteil abstimmen? Kein Problem! Doch echte Modeprofis gehen noch einen Schritt weiter und stylen ihre Haare passend zum Dekolleté. Ob V-Neck, Rundhals oder Rollkragen, zu jedem Ausschnitt gibt es auch die passende Frisur.

Wie man die Haare Tag für Tag stylt bleibt natürlich einem selbst überlassen. Doch manchmal reicht bereits nur ein anderes Oberteil, um eine Frisur, die einem gerade noch gefallen hat, unpassend wirken zu lassen. In vielen Fällen liegt das an der Art des Ausschnitts. Doch wonach verlangt ein V-Ausschnitt, und was passt zum Rollkragenpullover? Bei Tiktok geht dazu ein neuer Trend viral mit tausenden Videos, die Klarheit schaffen. Wir haben die wichtigsten Style-Regeln zusammen gefasst.

Rollkragenpullover

Ob als Kleid oder Oberteil, Pieces mit Turtleneck sehen meistens sehr elegant aus. Damit der Look nicht allzu streng wirkt, empfiehlt die TikTok-Community die Haare in einem hohen Zopf zusammenzubinden. Ein lockerer Dutt funktioniert aber genauso.

Schulterfreie Oberteile

Bei einem Off Shoulder-Oberteil zeigen wir viel Haut. Hier sieht es besonders schön aus, wenn wir die Haare offen tragen. Wenn sie lang genug sind, sollten wir die Haare mindestens auf einer Seite über die Schultern fallen lassen. Ob gelockt oder geglättet ist dabei jedem selbst überlassen. Gleiches gilt bei ganz trägerlosen Oberteilen.

Rundhalsausschnitt

Ob Sweater oder T-Shirt: Das Oberteil liegt zwar nah an, aber nicht so sehr wie ein Rolli. Die Lösung für die passende Frisur liegt daher in der Mitte. Die Haare werden nur zur Hälfte offen getragen, entweder in einem Half-Bun oder mit einem Haarclip teilweise weggesteckt.

V-Ausschnitt

Der tiefe Ausschnitt ruft förmlich nach weichen Wellen. Beachwaves oder eine Föhnfrisur passen daher perfekt – wer nicht von Natur aus mit einer welligen Mähne gesegnet ist, sollte die extra Styling-Zeit allerdings einplanen.

Halter-Top

Bei einem Neckholder-Ausschnitt werden vor allem die Schultern betont, die wir keinesfalls mit unseren Haaren verdecken wollen. Aus diesem Grund empfiehlt sich hier ebenfalls ein hoher Zopf oder Dutt.