Vorsicht! Diese beliebte Schlafposition verursacht Falten

Beauty-Mythen im Check: Was hilft und was schadet? Die Überflutung verschiedener Produkte, Methoden und Trends ruft insbesondere in den Sozialen Medien einige kuriose Praktiken hervor. Dr. med. Mehmet Atila, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, verrät welche Beauty-Trends Sie besser lassen sollten, und welche tatsächlich ratsam sind.