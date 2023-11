× Diese At-Home-Beauty-Tools sind ihren Preis wert

Wer schön sein will muss... Geld ausgeben. Professionelle Facials und dergleichen sind teuer. Wie gut, dass es jetzt effektive Beauty-Tools für zuhause gibt, die ihnen Konkurrenz machen.

Für viele Treatments müssen wir nicht mehr zu den Experten in die Ordi, denn dank Knopfdruck erhalten wir unsere Beauty-Treatments jetzt blitzschnell zuhause. Dabei ist es kein Geheimnis, dass gute Beauty-Tools ihren Preis haben. Aber was tun wir nicht alles, um unsere Me-Time auf ein neues Level zu heben? Bei der Fülle an Beauty-Gadgets, die derzeit angeboten werden, kann es schwierig sein, die richtige Wahl zu treffen. Welche der zahlreichen At-Home-Beauty-Tools dabei besonders effektiv sind, hat die Redaktion für Sie getestet. Eine Übersicht der aktuellen Beauty-Favoriten:

Lifting-Tool für straffere Haut

Das Mikrostrom-Massagegerät von NuFace stimuliert die Gesichtsmuskeln in 5- bis 20-minütigen Sitzungen. Winzige elektrische Ströme geben dem Gesicht ein straffendes Workout. Der Lifting-Effekt zeigt sich bereits nach der ersten Sitzung.

LED-Maske für einen Anti-Aging-Effekt

Die LED-Lichttherapie Maske von CurrentBody Skin reduziert das Erscheinungsbild von Falten und feinen Linien. Das rote LED-Licht stimuliert die Kollagenproduktion der Haut und hilft zudem Hyperpigmentierungen zu reduzieren. Bei regelmäßiger Anwendung wirkt die Haut bereits nach einem Monat straffer und ebenmäßiger.

Gua Sha gegen Schwellungen

Das traditionelle chinesische Beauty-Tool Gua Sha fördert die Durchblutung, entwässert das Lymphsystem und strafft das Hautbild. Geschwollene Augen und Wangen sind dank dem Rosenquarz-Modell von Rosental Organics Geschichte.

Dermaroller für einen strahlenden Glow

Der Mikronadelroller ist ein Beauty-Tool, das mit winzigen Mikronadeln versehen ist. Die Nadeln hinterlassen bei der Anwendung Mikroverletzungen in der oberen Hautschicht. So wird die natürliche Elastin- und Kollagenproduktion angeregt, was zu einer strafferen und glatteren Haut führen soll. Die Behandlung der Haut mit einem Dermaroller wird auch Microneedling genannt und kann zu Hause selbst durchgeführt werden. Dafür empfehlen wir den Plump Up Microneedle von Trinny London.

Microneedling Patches gegen Falten

Microneedling Patches erzielen ähnliche Effekte wie Hautfiller. Dank hochwirksamen Hyaluronsäurenkomplex verschwinden sowohl oberflächliche als auch tiefere Zornesfalten, Falten in der Augenpartie, dunkle Augenringe und Tränensäcke. Die FAQ Microneedling Patches wirken zudem hydratisierend, antioxidativ, entzündungshemmend und feuchtigkeitsspendend.