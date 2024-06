Völlig verändert: So sieht Rihanna nicht mehr aus

Mit Rihanna wird es frisurentechnisch garantiert nie langweilig. Jetzt wagt die Sängerin allerdings ihre wahrscheinlich größte Haarveränderung und spaltet damit das Netz.

Rihanna, die Königin des Stilwechsels, hat es wieder getan: Erst vor kurzem tauschte Rihanna ihre dunkle Haarpracht gegen eine lange Mähne in honigblond. Doch davon hat die zweifache Mutter offenbar schon wieder genug, denn jetzt überrascht die Unternehmerin mit einem komplett veränderten Look. Für den Launch ihrer neuen Haarpflegelinie „Fenty Hair“ präsentiert sich Rihanna mit einem Kurzhaarschnitt, der bereits in den späten 2000ern zu ihrem Markenzeichen wurde.

Rihanna trägt jetzt einen Pixie Cut

Zwar ist es musikalisch in den letzten Jahren eher ruhig um Rihanna geworden, dafür lässt die 36-Jährige mit Mode, Kosmetik und ihrer Familienplanung von sich hören. So auch jetzt mit einem neuen Clip, mit dem sie die Werbetrommel für ihre neue Haarpflegelinie schwingt. Dafür verpasste sich der Megastar sogar eine neue Frisur und kündigte mit einem blonden Pixie Cut ihre Marke an. Auf Instagram schreibt sie dazu: „Es ist an der Zeit, endlich das Haarerlebnis zu haben, worauf du gewartet hast.“

Was Haare angeht, ist Rihanna auch ein echter Vollprofi. So trug die „Umbrella“-Interpretin schon fast jede Farbe, Länge und Textur – von Haarverlängerungen über Braids bis hin zu ihren natürlichen Locken. Mit „Fenty Hair“ will Rihanna eine flexible Haarpfleglinie auf den Markt bringen, die zu jedem Haarbedürfnis passt. „Jedes Produkt ist darauf ausgelegt, die Haare zu stärken und zu reparieren. Genau das, was wir wirklich brauchen! Es ist an der Zeit mit unseren Haaren zu experimentieren und Spaß zu haben“, schreibt Rihanna in der Caption des ersten Instagram-Posts von „Fenty Hair“. Auf den Markt werden die Produkte ab dem 13. Juni kommen.

Rihanna 2008. © Getty Images ×

Rihanna spaltet mit neuer Frisur das Netz

In den Kommentaren wird die Sängerin mit Komplimenten überhäuft. "Ich kann nicht glauben, dass das gerade passiert" oder „Ich werde es definitiv kaufen“, lauten einige Beiträge von begeisterten Fans. Andere Nutzer scheinen hingegen weniger glücklich zu sein. Viele warten nämlich sehnlich auf ein Album: „Wo ist das Album?“ und „ Das ist nicht das, was wir mit neuen Tracks gemeint haben“, kommentieren einige enttäuschte Follower. Ob und wann neue Musik kommt, ist weiterhin unklar. Bis dahin versorgt uns Rihanna aber sicher mit neuen Looks und tollen Kampagnen.