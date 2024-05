Jessica Biel macht es vor: Diese Frisur macht Sie sofort jünger

Promis wie Nicole Kidman und Jessica Biel machen es vor: Diesen Sommer ist ein Haarschnitt besonders angesagt und er steht jeder Frau in jedem Alter!

Sie sind noch auf der Suche nach einer neuen Frisur für den Sommer? In diesem Jahr gibt es einen ganz besonderen Hairstyle, der aktuell bei den Stars und Sternchen sehr beliebt ist: der Mid Bob. Wohl kaum eine andere Frisur ist so wandlungsfähig und lässt seine Trägerin sofort selbstbewusst und jünger aussehen. Doch was unterscheidet den Mid Bob von den anderen Bob-Variationen?



Darum steht der Mid-Bob jeder Frau

Beim neuesten Bob-Trend geht es weniger um die exakte Länge oder Styling-Details, sondern um den Scheitel. Dieser wird, wie der Name schon vermuten lässt, mittig getragen. Was vielleicht früher als langweilig abgestempelt wurde, ist jetzt voll im Trend und wirkt noch dazu super elegant. Der klassische Schnitt passt nahezu zu jeder Gesichtsform und kann je nach Vorliebe in verschiedenen Längen und Variationen getragen werden.

Ein weiterer Pluspunkt: Der Mittelscheitel bringt Symmetrie ins Gesicht und sorgt so für einen optischen Verjüngungseffekt. Dieser wird noch verstärkt, wenn der Bob etwas länger als kinnlang getragen wird. Lediglich bei runderen Gesichtsformen ist es schmeichelnder, wenn der Mid Bob etwa schulterlang getragen wird.

So stylen die Stars die Trendfrisur

Auch viele Hollywood-Stars fühlen sich gerade zu dem neuesten Frisurentrend hingezogen und verpassten sich den unkomplizierten Haarschnitt. Jessica Biel bewies Mut und verabschiedete sich kürzlich von ihrer langen Wallemähne und präsentierte auf Instagram ihren neuen Bob. In dem Video ist zu sehen, dass sich die zweifache Mutter etwa 20 Zentimeter ihrer Haare abschneiden lässt. Dazu wählt sie ein sleekes Styling, dass ihr eine elegante Note verleiht.

Auch Nicole Kidman setzt auf den trendigen Mid-Bob, denn die Frisur funktioniert mit jeder Haarstruktur. Die Schauspielerin stylt die Frisur mit sanften Wellen, um feinerem blonden Haar mehr Volumen und Struktur zu verleihen.

Gerade im Sommer, wenn die Temperaturen schnell wieder Richtung 30-Grad-Marke wandern, ist der Haarschnitt die beste Entscheidung. Alles fühlt sich leicht und unbeschwert an und kann je nach Belieben gestylt werden.