''Vajacial'': Ist das Facial für die Vagina verrückt oder notwendig?

Der neue Beauty-Trend aus Hollywood hinterlässt einige Fragezeichen. Wir verraten, was dahinter steckt.

Klingt ungewöhnlich? Ist es auch! Immer häufiger kursieren skurrile Beauty-Trends auf Social Media. Meistens betreffen diese allerdings unser Gesicht. Bei dem neuesten Treatment werden wir jedoch etwas weiter unten behandelt.

"Vajacial": Was steckt hinter der Behandlung?

Der Name des Beauty-Treatments "Vajacial" setzt sich aus den Wörtern "Vagina" und "Facial" zusammen. Das Vagina Facial ist eine Beauty-Behandlung im Intimbereich, welches vom Ablauf her einer klassischen Gesichtsbehandlung ähnelt.

Der Trend zur glatt rasierten Bikinizone offenbart, was bisher hinter Haaren versteckt blieb. Daher machen sich Frauen auch häufiger Gedanken, wie ihre Intimzone aussieht. Ein Waxing-Studio in Kalifornien nahm diese Gedanken an und bot ein rundum Beauty-Treatment für die Vagina an - ein Trend der innerhalb kürzester Zeit die Social-Media-Welt in Sturm eroberte.

Wie funktioniert das Vagina Facial?

Das Treatment läuft genauso wie ein Facial für das Gesicht in mehreren Schritten ab. Gestartet wird mit einer Reinigung - eine antibakterielle Waschlotion, welche die Intimzone für die restlichen Schritte vorbereitet. Als zweiter Schritt folgt ein Peeling - das gegen eingewachsene Härchen nach der Rasur helfen soll. Danach kommt eine beruhigende Maske auf den Intimbereich - die auf den individuellen "Hauttypen" abgestimmt ist. Zum Schluss wird eine Bleichcreme aufgetragen - die den Teint der Intimzone optimieren und aufhellen soll. Oft ist der Intimbereich nämlich etwas dunkler gefärbt, was für manche Frauen als Schönheitsmakel betrachtet wird.

Ersetzt das "Vajacial" die Intimpflege?

Bei einem "Vajacial" handelt es sich um eine reine Beauty-Behandlung. Die Intimpflege bleibt trotz dem Treatment wichtig. Dennoch kann das Treatment Vorteile mit sich bringen. Besonders jene, die mit eingewachsenen Haaren zu kämpfen haben, können von der Behandlung profitieren. Die Intimzone ist nach dem Treatment merklich glatter, heller und weicher.

Ob das jedoch tatsächlich nötig ist, ist eine andere Frage. Fest steht allerdings, dass beim Beauty-Wahn auch der Genitalbereich nicht mehr verschont bleibt.