× Die Barbie-Trends im großen Health-Check

Barbie Botox, Mariendistel-Kur, Barbie Feet Challenge. So (un)gesund sind die neuesten Trends aus dem Barbie-Universum.

Mariendistel und das „Barbie Skin Health Protocol“

Hautsache Detox

Jeden Tag mit Porzellanteint am Set stehen - Profi-Make-up allein reicht da nicht. Die Schauspieler:innen mussten für den ultimativen Barbie-Look gehörig mithelfen. Hautexpertin Jasmina Vico erstellte für die Darsteller:innen maßgeschneiderte Pflegepläne - das "Barbie Skin Health Protocol". Die reinigung von innen war dabei genauso wichtig wie jene von außen. Getrunken wurde literweise antioxidantienreicher Mariendisteltee.

Was der Tee kann

Die Mariendistel ist ein Jahrhunderte altes, stark wirksames Leber-Heilmittel, das reich an verjüngenden sekundären Pflanzenstoffen ist. sie wirkt entgiftend, entzündungshemmend, zellschützend, verdauungsfördernd und regeneriert die Leber. All diese Benefits sorgen für schöne, reine Haut.

Inlineskaten

Auf Nostalgie-Tour: Neon-Skates, Knieschützer, Schirmkappe und Ryan Gosling im Gepäck. Die australische Schauspielerin Margot Robbie gleitet im Barbie Film auf vier Rädern über den heißen Asphalt und verhilft damit dem It-Sportgerät der 90er zum großen Comeback.

Was es kann

Inlineskating ist ein großartiges, sogenanntes "low impact" Kardiotraining. Das heißt, es trainiert das Herz-Kreislaufsystem und schont dabei die Gelenke. Pro halbe Stunde verbrennt man etwa 300 Kilokalorien. Es stärkt die Muskulatur des gesamten Körpers (auch die Tiefenmuskulatur) und verbessert die Körperstabilität sowie die Koordination. Robbie verriet der US-Vogue, dass die viele Zeit auf Inline-Skates ihr geholfen habe einfach und mit hohem Spaßfaktor für den Film in Form zu kommen.

Barbie Botox

Der Barbie Film hat u. a. auch ein neues Schönheitsideal hervor gebracht: ein langer dünner Schwanenhals und zierliche Puppenschultern stehen gerade im krassen Gegensatz zur "Strong is better than skinny"-Bewegung. Um Schultern auf die sogenannten #barbieshoulders zu schrumpfen wird auf Social Media Plattformen - allen voran TikTok - ein Treatment namens Traptox oder Barbie Botox beworben.

Was es kann

Es handelt sich dabei um die Botoxbehandlung des Trapezmuskels (Anm.: aus Trapezmuskel und Botox wird Traptox), die einen kleinen Teil des großen Hals-und Rückenmuskels mittels Botox lähmt und ihn damit schrumpfen lässt. Konkret wird der Teil des Nackenmuskels behandelt, der für einen bogenförmigen Übergang zwischen Hals und Schultern sorgt. In extremer Form bildet sich - z. B. bei Bodybuildern - der sogenannte Stiernacken, der durch einen optisch stark verkürzten Hals gekennzeichnet ist.

Der Muskelabbau wird nach drei Wochen sichtbar. Resultat: Der Übergang zwischen Hals und Schultern verändert sich - er wird flacher und kantiger, was für einen optisch längeren Hals, zierliche Schultern sowie eine anmutigere Haltung sorgt. Positiver Nebeneffekt: Der oft sehr verspannte Trapezius (er zieht sich vom Hinterkopf bis zu den Brustwirbeln) wird relaxt. "Botoxinjektionen in diesen Bereich können Spannungskopfschmerz, Migräne, Spasmen und Muskelverspannungen bzw. Rückenschmerzen behandeln und dadurch bessern. Durch den Muskel entspannenden Effekt von Botox verschwinden Verhärtungen und die Patient:innen erfahren große Linderung. Verspannungen und der Spannungszustand, Muskeltonus, lassen nach und damit auch Kopfschmerzen, die von einem zu hohen Muskeldruck verursacht werden", so Experte Dr. Veith Moser.

Muay Thai

Kampf gegen die Alters-Kilos: Ryan Gosling, 41 Jahre jung, hat ihn definitiv gewonnen. Dafür stemmte er nicht stundenlang Gewichte im Gym, sondern setzt - wie auch seine rollerskatende Kollegin Margot - auf eine Sportart die ihm Spaß macht und ihn heraus fordert. Und zwar: Muay Thai.

Was es kann

Die Kampfkunst Muay Thai ist auch als Thaiboxen bekannt und der Nationalsport des namensgebenden Landes. Damit angefangen habe Gosling in Vorbereitung auf seine Rolle im Film "Only God Forgives" - und er blieb dran. Anders als beim klassischen Boxen kommen neben den Fäusten auch Füße, Schienbeine, Knie und Ellbogen zum Einsatz. Typisch ist der Tritt mit dem Schienbein zum Oberschenkel. Das Training ist hoch intensiv. Wer regelmäßig boxt, entwickelt Kraft, Durchhaltevermögen, ein gutes Körpergefühl und zudem Selbstverteidigungs-Skills.

Barbie Feet Challenge

Wohl die berühmteste Szene aus dem neuen Film: Barbie schlüpft aus ihren Pom-Pom-Heels und kommt vor ihnen im perfekten "Barbie-Arch" zu stehen. Diese "perfectly arched Barbie Feet" - also diese perfekte Barbie-Fußhaltung ganz ohne High Heels wurde zur Obsession im Netz. Abertausende machen es Margot Robbie auf TikTok derzeit nach. Die sagt im Interview: Sie habe acht Takes dafür gebraucht und sich an einer Stange fest gehalten.

Was es kann

So viel steht fest. Der "Spitzentanz" sieht höchst elegant aus. Fuß-Spezialist:innen warnen aber: Achtung beim Üben und beim TikTok-Dreh. Die Position bringt den Knöchel in eine extrem instabile Lage - umknöcheln droht. Die Pose sei wesentlich gefährlicher als das Gehen auf High Heels, da der Halt des Stöckels fehle. Auf Dauer kann das sogar zu Schäden führen.