So ''nackt'' hat sich Leni Klum noch nie gezeigt

Auf Instagram postet das Newcomer-Model Leni Klum mal wieder ein mutiges Bild von sich.

In Sachen Aussehen kommt Leni Klum ganz nach ihrer schönen Mutter Heidi: blonde Mähne, bildhübsches Gesicht und Traumbody. Doch auch eine Berufs-Beauty wie sie ist nicht ohne Makel. Und gerade das, ist der 19-Jährigen enorm wichtig zu zeigen. So postet sie auf ihren Social Media Kanälen immer wieder Bilder und Vidoes von ihren Unreinheiten und Problemzonen. Auf ihrer Instagram Story zeigt sich das Model nun allerdings so nackt wie noch nie: ohne Filter und ohne Make-Up, dafür aber mit einigen Hautunreinheiten

© Instagram / leniklum Auf Instagram Stories zeigt sich die 19-Jährige Leni Klum von ihrer natürlichen Seite.

Mutige Message

Die Haare strähnig, die Nase gerötet, die Haut voller Pickelchen: So zeigen sich nur die wenigsten Influencer auf Instagram. Leni wagt den mutigen Schritt – und kann sich durchaus auch so sehen lassen. Ihre Botschaft: Sie steht zu sich und braucht sich weder hinter Schminke noch Bildbearbeitung verstecken. Ein mutiger Post, der sicher vielen Frauen dabei hilft, sich in der eigenen Haut wohler zu fühlen.

Aber Leni kann sich natürlich auch aufgebrezelt mehr als blicken lassen. Ob mit zurückhaltendem Make-up im Alltag oder ausgefallener Schminke und Frisur bei einem Shooting: Der Promi-Nachwuchs ist wandelbar. Kein Wunder also, dass Brands wie Dior und Intimissimi nicht nur ihren berühmten Nachnamen lieben, sondern die 19-Jährige auch immer wieder für die unterschiedlichsten Kampagnen buchen.