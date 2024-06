Skurril: Miley Cyrus trainiert mit High Heels im Fitnessstudio

Miley Cyrus beweist immer wieder, dass sie Dinge etwas anders macht als die meisten. Jetzt enthüllt die Sängerin auch ihre ungewöhnliche Fitness-Angewohnheit.

Miley Cyrus hat im Laufe der Jahre deutlich gemacht, dass sie ein absoluter Fitness-Profi ist. So waren bei der diesjährigen Grammy-Veranstaltung alle Augen vor allem auf ihre trainierten Oberarme gerichtet. Doch hinter ihrem gestählten Körper scheint ein bestimmtes Workout-Geheimnis zu stecken. Wie die 31-Jährige jetzt in einem Interview mit „W Magazine“ verriet, trainiert sie nämlich am liebsten in High Heels!

In High Heels: Miley Cyrus verrät skurrile Trainingsmethode

In hohen Schuhen zu trainieren, klingt nicht nur unbequem, sondern auch ziemlich gefährlich. Doch die „Flowers“-Interpretin schwört auf diese Methode: „Mein Mantra ist, wie bei jedem Sportler, trainiere genauso wie du performst. Deshalb trage ich High Heels beim Training.“ Sie erklärte weiter: „Das Fitnessstudio sieht wirklich hart aus, aber dann schaue ich auf meine elfenbeinfarbenen Gucci-Slingbacks, weil sie mich an Marilyn Monroe erinnern. Ich trainiere meistens in Stöckelschuhen. Ich möchte den Trainingsraum verweiblichen, weil so viele Trainingsgeräte hässlich sind.“

Deshalb trainiert Miley mit hohen Schuhen

Während das High Heel-Training sicherlich zu Cyrus‘ durchtrainiertem Körper beiträgt, ist sich die Grammy-Preisträgerin sicher, dass diese ungewöhnliche Angewohnheit auch dabei hilft, besser auf der Bühne zu performen und ihre onstage und offstage Persona zu trennen. Im Interview offenbarte die Sängerin nämlich, dass sie als Performerin auf der Bühne eine erweiterte Version ihrer selbst ist. Die private Seite in ihrem Leben sei sehr intim und geheim.

So gefährlich ist das Training in High Heels

Zum Nachahmen sollte ihr Training trotzdem nicht animieren. Schließlich funktionieren die Gelenke in hohen Schuhen nicht in ihrer normalen Ausrichtung und einige Muskeln und Sehnen sind stärker gedehnt und arbeiten härter als sie sollten. Regelmäßiges Training in High Heels kann deshalb zu Fußschmerzen führen und das Verletzungsrisiko erhöhen. So sind Verstauchungen und Sehnenverletzungen nichts Ungewöhnliches. Deshalb gilt: Auch wenn diese Trainingsmethode für Bühnenprofi Miley funktioniert, sollten wir das besser nicht zu Hause ausprobieren.