× Mit diesen Tricks hält die Sommerbräune ewig

Obwohl das Wetter noch nicht ganz mitspielt, steht der Herbst bereits vor der Tür. Sie sind noch nicht bereit dem hart erarbeiteten Sommerteint ade zu sagen? Dann haben wir die besten Tipps um die Sommerbräune möglichst lang zu erhalten.

Der Sommer nähert sich dem Ende und mit ihm schwindet auch die schöne Bräune. Schade, denn der sonnengeküsste Look steht einfach jedem. Aber es gibt ein paar unfehlbare Tricks, wie man die Sommerfrische mit in den Herbst nimmt - ganz ohne Selbstbräuner oder Solarium-Besuch.

Warum hält Bräune nicht ewig?

Unsere Hautzellen erneuern sich alle drei bis vier Wochen, dementsprechend bekommen wir einmal im Monat eine neue "Hautschicht". Waren wir im Urlaub und der Sonne mehr ausgesetzt als sonst, sind unsere Hornschüppchen dunkler. Doch wie der Begriff "Schüppchen" schon impliziert, schuppt sich unsere Haut und wir verlieren die so geliebte Bräune. Diesen Kreislauf können wir also nicht beeinflussen, wohl aber, wie wir unsere Haut behandeln. So gelingt's:

1. Die richtigen Farben wählen

© Getty Images ×

Die Augen des Betrachters kann man dank den richtigen Farben einfach auszutricksen. Helle Farben erzeugen Kontraste auf der noch leicht gebräunten Haut, und lassen sie dunkler wirken. Weiß oder Creme funktioniert nicht nur in der Form von Kleidung, sondern zum Beispiel auch als Nagellack besonders gut. Auch leuchtendes Rot lässt die Sommerbräune strahlen. Im Gesicht eignet sich die Farbe als Rouge.

2. Auf Feuchtigkeit setzen

© Getty Images ×

Da sich die Haut ständig erneuert, schwindet auch die Bräune blitzschnell. Versorgt man den Körper mit ausreichend Flüssigkeit (auch von innen), Antioxidantien und Vitaminen, hat sie keinen Grund, sich ständig zu ändern. Beginnt man die Pflege nicht erst nach dem Urlaub, sondern bereits währenddessen, verlangsamt man den Prozess zusätzlich.

3. Bräune snacken

© Getty Images ×

Das in vielen Obst- und Gemüsesorten enthaltene Beta-Carotin kann man nicht nur den hauteigenen Sonnenschutz erhöhen, sondern auch den Teint beeinflussen. Wer regelmäßig Karotten, Kürbis, roten Paprika, Spinat, Mangos oder Aprikosen isst, erhält seinen frischen, gebräunten Teint.