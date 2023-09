Diese Lebensmittel zaubern eine makellose Haut

Cremes, Seren und Peelings unterstützen unsere Haut von außen. Doch wahre Schönheit kommt bekanntermaßen von innen - und zwar von der richtigen Ernährung.

Trotz ausgiebiger Hautpflegeroutine haben wir manchmal mit Unreinheiten und trockenen Stellen zu kämpfen. Obwohl wir unsere Haut möglicherweise von außen mit den richtigen Produkten versorgen, hängen Hautproblemchen oftmals von der falschen Ernährung ab. Doch es gibt bestimmte Lebensmittel, die für schöne Haut sorgen. Welche, verraten wir Ihnen nachstehend.

Granatäpfel gegen Unreinheiten

Der Verzehr von Granatäpfel hilft gegen Haut-Irritationen. Die enthaltenen Vitamine schützen vor UV-Strahlen und Sonnenschäden. Die enthaltene Ellagsäure wirkt zudem beruhigend und minimiert dadurch Entzündungen und Rötungen.

Avocados für den Glow

Avocados gelten als wahres Superfood. Die enthaltenen Omega-9-Fettsäuren sowie das Vitamin E versorgen die Haut mit Feuchtigkeit und Elastizität. Gleichzeitig schützen die enthaltenen Antioxidantien vor freien Radikalen und beugen vorzeitige Hautalterung vor.

Beeren gegen Falten

Beeren versorgen nicht nur unseren Körper, sondern auch unsere Haut mit wertvollen Nährstoffen. Die enthaltenen Antioxidantien, wie Vitamin C und Anthocyane schützen die Haut vor Umweltschäden. Zudem kurbeln Beeren die Kollagenproduktion der Haut an, wodurch sie straffer und aufgepolsterter wirkt.

Nüsse minimieren große Poren

Walnüsse, Kürbiskerne und Leinsamen sind Power-Foods für unsere Haut. Das enthaltene Zink hilft, die Talgproduktion der Haut zu regulieren. Die Poren wirken weniger verstopft und das gesamte Hautbild wird dadurch klarer.

Bananen gegen Augenringe

Das in Bananen enthaltene Kalium und Biotin wirkt gegen dunkle Verfärbungen und Augenringe. Die zahlreichen Vitamine der Banane helfen der Haut Feuchtigkeit besser aufzunehmen. Zudem wirken sich die enthaltenen Ballaststoffe positiv auf die Darmgesundheit aus, was sich wiederum in der Haut widerspiegeln kann.

Ananas regt die Kollagenbildung an

Besser als jede Anti-Aging Creme sind ein paar Stückchen Ananas. Durch die enthaltenen Alpha-Hydroxy-Säuren regt die Frucht die natürliche Kollagenproduktion an. Alte Zellen werden somit abgestoßen, und neue schneller gebildet. Besonders sonnengeschädigte Haut wird durch die Frucht schneller regeneriert.

Spinat als Allrounder

Das grüne Blattgemüse enthält zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe, die auch in Kosmetikprodukten zu finden sind. Sie unterstützen die Sauerstoffversorgung der Hautzellen und sorgen für einen strahlenden Glow. Das enthaltene Vitamin K kann außerdem Verfärbungen und Augenringen vorbeugen.

Bonus: Viel Trinken!

Für eine makellose Haut ist ausreichend Wasser zu trinken das A und O. Grüner Tee und Kokoswasser sind zudem reich an Antioxidantien und Elektrolyten, die der Haut einen zusätzlichen Feuchtigkeitsboost verleihen, und sie von innen nach außen strahlen lassen.