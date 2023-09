Diese Lippenstift-Farben lassen Ihre Zähne weißer aussehen

Wir verraten Ihnen die besten Lippenstift-Farben, die die Zähne weißer wirken lassen.

Niemand hat von Natur aus strahlend weiße Zähne, dennoch sind sie das absolute Schönheitsideal. Doch der Konsum von Kaffee oder Tee, sowie Rauchen kann die Zähne schnell verfärben. Chemische Methoden, etwa Bleaching, aufhellende Zahnpaste oder Whitening-Stripes können Zähne zwar weißer erscheinen lassen, sind allerdings keine dauerhafte Lösung.

Umso besser, dass sich das Problem von verfärbten Zähnen auch mit einem simplen Beauty-Hack ganz einfach kaschieren lässt:

Diese Lippenstift-Farben zaubern weiße Zähne

Grundsätzlich lassen kühlere Farbtöne die Zähne optisch heller wirken, als wärmere. Lippenstift-Farben die einen Blaustich haben, eigenen sich also am besten.

Bei gelben Zähnen

Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Farbkreis-Lehre, die besagt, dass sich gegenüberliegende Farben ausgleichen. Nach dieser Regel kann auch die Lippenstift-Farbe auf die Zahnfarbe abgestimmt werden. Das Pendants zu Gelb wäre also Violett. Sind die Verfärbungen an den Zähnen also gelblich, greifen Sie am besten zu kühlen Lippenstift-Farben, die einen bläulichen Unterton haben. Hierfür eignen sich ein sattes Rot mit Blaupigmenten oder ein knalliges Fuchsia.

Bei gräulichen Stellen

Bei dünnem Zahnschmelz kann das Zahnbein stärker durchscheinen. Die Folge: Die Zähne mancher Menschen weisen gräuliche Verfärbungen auf. Gräuliche Stellen kann man allerdings mit dem passenden Lippenstift gut kaschieren. Greifen Sie dafür am besten zu Lippenstift-Farben in warmen Tönen. Ein warmes, tiefes Rot oder ein Korall-Ton eignet sich hierfür perfekt.

Diese Lippenstift-Farben machen gelbe Zähne

So wie sich die Regel für hellere Zähne anwenden lässt, funktioniert sie natürlich auch andersrum. Denn die falsche Lippenstift-Farbe kann die Zähne optisch gelber aussehen lassen, als sie tatsächlich sind. Wer das vermeiden will, sollte besser nicht zu orange-stichigen Farbtönen greifen. Auch brauner Lippenstift kann diesen unerwünschten Effekt hervorrufen.