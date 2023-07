''Beer Tan'' für schnelle Bräune: Experten schlagen Alarm

Auf der Social Media Plattform TikTok kursiert momentan ein skurriler Bräune-Trend, welcher dank Bier blitzschnell einen bronzenen Glow verspricht.

Um im Sommer schnellstmöglich einen Sunkissed-Glow und eine schöne Bräune zu bekommen, denken sich viele oftmals skurrile Techniken aus: Olivenöl für eine langanhaltende Farbe, Zitronensaft für helle Haare, und neulich, Bier für blitzschnelle Bräune. "Beer Tan" nennt sich der neueste TikTok Trend - in dem Menschen ihren Körper mit Bier einreiben, bevor sie sich in die Sonne legen.

Was soll das Einschmieren mit Bier bringen?

Nutzer:innen behaupten, mit Bier schneller braun zu werden. Das in Bier enthaltene Hopfen soll nämlich das Melanin unserer Haut "aktivieren" - das Hautpigment, welches für die Färbung der Haut verantwortlich ist. Kritisch an dem Trend ist aber vor allem eins: Die schnelle Bräunung wird in den Vordergrund gestellt, wobei der Hautschutz in den Hintergrund rückt.

Wird die Haut durch Bier geschädigt?

Der in Bier enthaltene Alkohol führt nicht nur schneller zu Bräune, sondern auch schneller zu Sonnenbrand. Wenn die Haut daher nicht ausreichend geschützt ist, kommt es schneller zu Hautschäden durch UV-Strahlung, was in schlimmster Folge auch Hautkrebs verursachen kann. Zudem ist auch das Risiko höher von Bienen oder Wespen gestochen zu werden, da der Geruch einer mit Bier bedeckten Haut Insekten anzieht.

Was sind gesündere Alternativen?

Laut Dermatologen gibt es keine "gesunde Bräune", denn jede Veränderung der Hautfarbe ist tatsächlich ein Warnsignal für Hautschäden. Ärzte raten allerdings vor allem von Bräunungsbeschleunigern ab, denn in diesen sind oft verschieden Öle enthalten, die die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen, wodurch die UV-Strahlung viel intensiver wirkt - genau das Gegenteil von einem Sonnenschutz. Beim Tanning sollte man daher unbedingt zu einer Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens SPF 30 greifen.

Auch das gelobte Karotten-Öl sei nicht besser als Bier. Wer ohne Support aber nicht leben möchte, kann stattdessen auf die innere Kraft von Nahrungsmitteln setzen. Beta Carotin kann man etwa in Form einer gesunden Ernährung zu sich nehmen. Einige Studien weisen hier auf einen schnelleren Bräunungseffekt hin. Gleichzeitig schützt Beta Carotin auch vor Sonnen-Schädigungen von innen heraus. Beta Carotin ist beispielsweise in Karotten, Spinat, Mangos, Grünkohl und Süßkartoffeln enthalten.