× Rihannas Beauty-Tipps für einen strahlenden Glow

Einmal so strahlen wie Rihanna? Kein Problem mit FENTY SKIN - der Skincare Brand des Superstars.

Egal ob auf der Bühne, am Red Carpet oder in ihrer Freizeit: Rihannas Glow ist kaum zu toppen. Früher oder später war es also klar, dass der Superstar mit ihrer eigenen Beautymarke FENTY, ihren Fans ermöglichen will, ihren Beauty-Look ganz easy nachzumachen. Das Make-Up Sortiment der Sängerin ging durch die Decke - Lipgloss, Foundation & Co. sind oftmals in nur wenigen Minuten ausverkauft und zählen zu den Beauty-Favoriten ihrer Fans, und sogar ihrer Star-Kollegen.

© Fenty Skin ×

Popstar goes Beauty-Mogul

Nun hat die Pop-Ikone ihr Sortiment mit einer Skincare-Linie erweitert: FENTY SKIN. Denn für den perfekten Look, ist natürlich auch die richtige Pflege äußerst wichtig.

„Ich habe meine Marke FENTY immer als mehr als nur Make-up gesehen und wusste von Anfang an, dass ich auch Hautpflege machen wollte“, erzählt Rihanna in einem Interview mit "BAZAAR". „Es ging nur darum, es richtig zu machen. Mit den Formeln muss man eine Weile arbeiten und sie auf unterschiedliche Weise testen. In dieser Hinsicht unterscheidet sich das Pflege-Business stark von Make-up. Es braucht eine lange Zeit, die Produkte zu perfektionieren", sagt sie.

© Fenty Skin ×

Riris Skincare Routine: Das sind ihre Pflege-Steps

Rihanna startet ihre Pflegeroutine mit dem Melt Awf Jelly Oil Makeup-Melting Cleanser, der Make-Up und Schmutz sanft von der Haut wegschmelzen lässt. Danach setzt sie auf den feuchtigkeitsspendenden Toner Fat Water, um den pH-Wert ihrer Haut vor der Pflege auszubalancieren. Das Serum Watch Ya Tone mit Niacinamid bildet den ersten Step ihrer Skincare-Basis. Der ultimative Retter der Haut, für einen ebenmäßigen Teint. Als vierten Step folgt die reichhaltige Augencreme Thicc N Smooth welche Augenringe und Schwellungen bekämpft. Danach kommt die zarte Feuchtigkeitspflege mit Lichtschutzfaktor Hydra Vizor. Ein Must-Have, besonders für den Sommer!

© Fenty Skin ×

Klingt enfach? Ist es auch!

Die soon-to-be zweifache Mami setzt auf eine blitzschnelle, einfache Pflegeroutine. Über die Jahre hat Rihanna gelernt, dass gesunde, strahlende Haut nicht durch viele verschiedene Produkte, sondern durch ein paar gezielte Basics mit effektiven Wirkstoffen entsteht. Kein Wunder also, dass sie selbst mit einem Neugeborenen (bald sogar mit zwei) ihren Glow nicht verloren hat!