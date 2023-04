Strahlen wie Beyoncé: Make-Up Artist verrät ihre Beauty-Hacks

Die 8 Make-Up-Hacks für einen strahlenden Glow, laut Sir John, dem Visagisten von Beyoncé.

Als einer der begehrtesten Hollywood-Visagisten ist Sir John für den Red Carpet Glow von Rosie Huntington-Whiteley, Zendaya, Jessica Alba und natürlich auch Queen B verantwortlich. Wir verraten seine Make-Up-Geheimnisse, die hinter den strahlenden Glam-Looks der Stars stecken.

Sir John's 8 Make-Up Hacks für den perfekten Glow

1. Foundation immer auf feuchte Haut auftragen

Hierzu eignet sich ein Beautyblender am besten. Die Foundation sollte man direkt nach der Feuchtigkeitscreme auftragen, wenn sich die Haut noch weich und geschmeidig anfühlt. Dabei spielt keine Rolle, ob die Foundation deckend oder eher transparent ist – sobald die Feuchtigkeitscreme vollständig in die Haut eingezogen ist, sieht die Foundation mit diesem Trick wie eine zweite Haut aus.

2. Concealer mit losem Puder fixieren

Da die Haut um unsere Augen herum sehr dünn und empfindlich ist, eignen sich lose Puder am besten, um den Concealer zu fixieren. Diese trocknen den Bereich nicht aus und hinterlassen ein sanftes Finish.

3. T-Zone mattieren

Jüngere Haut strahlt überall, doch reiferer Haut muss man für den perfekten Glow bisschen unter die Arme greifen. Für ein strahlendes Gesicht muss man zwischen Glow und Glanz (meist durch fettige Haut) unterscheiden. Für den Glow, eignet sich der Bereich zwischen Augen und Ohren. In der Mitte des Gesichts, etwa auf der Stirn und der Nase, sollte man allerdings mattieren, um stets frisch zu wirken.

4. Schichten mit verschiedenen Texturen bilden

Sir John trägt immer eine Creme- und eine Puderformel auf, um einen besseren Halt zu garantieren. Falls er, zum Beispiel, einen Augenbrauenstift benutzt, fixiert er die Form mit einer Lidschattenfarbe. Wenn er ein Creme-Rouge benutzt, fixiert er die Wangenknochen danach mit etwas Puder-Rouge. So hält das Make-Up stundenlang!

5. Die Richtung der Auftragung berücksichtigen

Für einen natürlichen Look, rät Sir John mit Foundation, Bronzer und Rouge am Gesichtsrand zu beginnen, und sich langsam mit Pinsel & Co. in die Gesichtsmitte zu bewegen. Mit dem Rouge sollte man beispielweise bei den Wangenknochen beginnen, den Bronzer in die Schläfen einarbeiten, und erst dann nach vorne bringen.

6. Foundation als Highlighter benutzen

Für den Alltags-Look eignet sich eine hellere Foundation perfekt als Highlighter. Sir John schwört auf Charlotte Tilburys Flawless Filter. Der Celebrity-Visagist rät, die Foundation mit dem Ringfinger leicht auf Wangenknochen, Amorbogen und Brauenknochen aufzutragen.

7. Nicht zu viel Rouge verwenden

Creme und Puder Rouge sollte man erst auf den Handrücken auftragen, und von dort auf das Gesicht pinseln. Hier gilt, weniger ist mehr! Die Farbe wirkt weniger intensiv und der Glow natürlicher. Außerdem, empfiehlt Sir John die Rougefarbe sanft in den Schläfen, der Stirn und den Augenlidern widerzuspiegeln. Der Trick sorgt für Wärme und eine ebenmäßige Ausstrahlung.

8. Lippenstift für volle Lippen

Für schöne, volle Lippen nimmt Sir John, nachdem er den Lippenstift aufgetragen hat, einen weichen Pinsel, und bürstet leicht über die Konturen der Lippe, als würde er sie verwischen. Der Trick lässt die Lippen natürlich voller aussehen.