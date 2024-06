Altert nicht: Vera Wang (74) überrascht Fans im Badeanzug

Vera Wang sorgt mit ihrem neuen Instagram Post für Wirbel. Die 74-jährige Modedesignerin posiert im knappen Badeanzug und sieht dabei noch völlig jugendlich aus.

Vera Wang wurde vor allem durch ihre extravaganten Roben und exquisiten Brautkleider weltweit bekannt. Jetzt sorgt sie jedoch mit ihrem Aussehen für Schlagzeilen, denn Vera Wang scheint einfach nicht zu altern. In einer Reihe von Schnappschüssen präsentiert sich die 74-Jährige in einem weißen Badeanzug und setzt ihre Figur gekonnt in Szene. Was dabei besonders auffällt: Ihre Haut ist völlig faltenfrei, straff und scheinbar makellos.

Vera Wang beeindruckt mit jugendlicher Ausstrahlung

Das jugendliche Aussehen der Fashion-Ikone hinterlässt ihre Fans sprachlos, denn Vera Wang macht auch noch mit 74 Jahren eine beeindruckende Figur. Auf dem Foto posiert die Designerin ganz lässig vor einem Pool in den Hamptons und scheint dabei im Körper einer 20-Jährigen zu stecken. Zu dem weißen Badeanzug kombinierte Wang auffällige, funkelnde Ohrringe sowie eine XXL-Sonnenbrille.

Hat Vera Wang mit Photoshop nachgeholfen?

Vera Wang bei der Met Gala 2024. © Getty Images ×

In den Kommentaren sind die Fans von ihrem jugendlichen Aussehen hin und hergerissen. Viele überschütten die Designerin mit Komplimenten wie „Du bist wunderschön“ und „Egal, was alle anderen sagen, diese Lady sieht fabelhaft aus! Mach weiter so“. Jedoch fragen sich auch viele ihrer Follower, wie es möglich ist, mit 74 Jahren noch so jung auszusehen. Einige sind skeptisch und vermuten, dass hier mit Photoshop nachgeholfen wurde. „Filter und Photoshop. Bleiben wir ehrlich“ häufen sich unter dem Beitrag.

Vera Wang enthüllt Beauty-Geheimnis

Vor kurzem teilte Vera Wang das Geheimnis ihrer ewigen Jugendlichkeit. Im Interview mit „Page Six Style“ verriet sie, dass Arbeit, Schlaf, Wodka und nicht viel Sonne hinter ihrem frischen Teint und ihrer Vitalität stecken. Darüber hinaus offenbarte sie auch ihre ungewöhnlichen Essgewohnheiten. Vera bevorzugt es nämlich, das gleiche Gericht jeden Tag für zwei Wochen zu essen, bevor sie zum nächsten wechselt. Was sicherlich viele überraschen dürfte, ist, dass bei der zweifachen Mutter auch gerne mal McDonald’s auf dem Speiseplan steht.