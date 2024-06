Bikini-Body in 7 Tagen: Die besten Schlank-Tipps der Stars

Promi-Ladys wie Sylvie Meis, Hailey Bieber, Eva Longoria und Michelle Hunziker wissen ganz genau, mit welchen SOS-Tricks man vor dem Sommer noch schnell ein paar Kilos wegschmelzen kann.

Hurra, der Sommer ist endlich da! Nicht mehr lange, und wir liegen mit Meerblick und Sonne im Gesicht am Strand. Das Einzige, was die Urlaubsfreude jetzt noch trüben könnte, ist der hartnäckige Winterspeck. Für die Last-Minute-Strandfigur, die binnen weniger Wochen stehen muss, schauen wir uns die besten Blitz-Tricks der Stars ab.

Sylvie Meis: Intervall-Fasten

Sylvie Meis © Getty Images ×

Ihre perfekte Strandfigur verdankt die TV-Moderatorin zum einen viel Sport, zum anderen dem Intervall-Fasten. Die Methode ist super einfach und effektiv, und funktioniert ganz ohne lästiges Kalorienzählen. In einem Zeitfenster von acht Stunden darf man essen, was man will. Für die restlichen 16 Stunden wird gefastet - nur Wasser und ungesüßte Tees sind erlaubt. „Disziplin ist das Wichtigste. Es ist mein Beruf, auf meinen Körper zu achten“, so die Holländerin.

Michelle Hunziker: Kein Zucker

Auch Moderatorin Michelle Hunziker hat einen beneidenswerten Body. Für ihren definierten Traumkörper verzichtet sie auf gewisse Lebensmittel: Zucker ist tabu, Milch und Hefe meidet die Schweizer-Beauty weitgehend. Wer Michelles Tipp folgt, sieht schnelle Erfolge: Schon ein Sieben-Tage-Zucker-Verzicht kann wahre Wunder bewirken! Das Ergebnis: ein superflacher Bauch.

Eva Longoria: Matcha-Tee

Eva Longoria © Getty Images ×

Eva Longoria startet mit einer großen Tasse heißem Tee in den Tag. Dafür schlürft die „Desperate Housewives“-Beauty am liebsten Matcha. Der grüne Wunderdrink hat unzählige Vorteile. Morgens macht er nicht nur wach, sondern enthält auch entgiftende Inhaltsstoffe (Antioxidantien) und kurbelt die Fettverbrennung an. So haben hartnäckige Fettpölsterchen auf Dauer keine Chance.

Hailey Bieber: Suppen-Detox

Das Topmodel schwört beim Bikini-Bodytuning auf eine gesunde Fleisch- oder Gemüsebrühe! Hailey Biebers Geheimrezept besteht aus Kokosnussöl, Kartoffeln, Zwiebeln, Gemüsebrühe, Knoblauch, Oregano, Ingwer, Cayennepfeffer und Kurkuma. Ihr Schlank-Elixier kurbelt den Stoffwechsel an und hält trotz flüssiger Konsistenz lange satt.