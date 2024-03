Enthüllt: Hat Taylor Swift etwa beim Beauty-Doc nachgeholfen?

Im Gegensatz zu vielen anderen Promis setzt Taylor Swift stets auf Natürlichkeit. Doch allzu "natürlich" dürfte der Weltstar dann doch nicht sein. Ein Beauty-Doc enthüllt nun, welche Schönheitsbehandlungen die Sängerin möglicherweise hat durchführen lassen.

Sie ist talentiert, erfolgreich und strahlt eine natürliche Schönheit aus. Doch die "Natural Beauty" Taylor Swift hat offenbar beim Beauty Doc nachgeholfen. Prof. CH Dr. med. Mehmet Atila, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, hat den Weltstar unter die Lupe genommen und verrät, welche kosmetischen Eingriffe im Spiel sein könnten.

Brust- und Nasen-OP

In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, dass die Sängerin sich unters Messer gelegt habe. Vergleicht man neue mit alten Fotos von Taylor Swift, ist eine sichtbare Veränderung ihres Dekolletés zu erkennen. Dr. Atila ist überzeugt: Taylor Swift hat sich einer Brustvergrößerung mit Implantaten unterzogen. "Insbesondere bei Kleidung mit tiefem Ausschnitt ist ein deutlich pralleres Dekolleté erkennbar, was bei natürlichen und kleinen Brüsten nicht der Fall wäre. Im Laufe der Zeit scheinen sich ihre Brüste weiter vergrößert zu haben, sodass ich hier von einem Wechsel der Implantate ausgehe."

2014: Taylor Swift ist auf alten Bildern kaum wieder zu erkennen © Getty Images ×

Auch in ihrem Gesicht haben sich deutliche Veränderungen vollzogen. Die Form ihrer Nase erscheint etwa viel schmaler als noch in ihrer Jugend. "Daher nehme ich an, dass die Sängerin eine Nasenverschmälerung und eventuell eine Nasenverkleinerung durchführen ließ", so der Plastische Chirurg.

Augenlidstraffung

Hinzu kommt, dass Taylor Swift, insbesondere auf Teenager-Bildern, tief sitzende Augenbrauen hatte. In dieser Zeit gab es kaum Platz für Lidschatten, da das Lid nur wenig sichtbar war. Besonders ab 2017 wirken ihre Augen plötzlich viel offener. Sie trägt nun mehr Lidschatten, insbesondere im äußeren Bereich der Augen. Laut Dr. Atila lässt die veränderte Augenpartie vermuten, dass "eine Lidchirurgie oder eine laterale Augenbrauenanhebung, auch als Cat Eye Surgery bekannt, erfolgte."

2024: Taylor Swift nach einer Brust-OP, Nasen-OP, Straffung, Filler und Botox © Getty Images ×

Regelmäßige Botox-Behandlungen

Darüber hinaus schätzt der Experte, dass Taylor Swift regelmäßig Botox-Behandlungen im Bereich der Stirn und um die Augen, insbesondere zur Reduzierung von Krähenfüßen, durchführt. "Zusätzlich scheint sie Hyaluron-Behandlungen in Anspruch zu nehmen, um ihre Wangen und Kinnpartie prägnanter zu gestalten und auch ihren Lippen mehr Volumen zu verleihen."

Diese Behandlungen zielen darauf ab, ausschließlich dezente Auffrischungen vorzunehmen und ein äußerst natürliches Erscheinungsbild zu erzielen. "Hierbei sprechen wir auch von einem Fresh-up, um der Haut Feuchtigkeit mit Hyaluron zu schenken", so Dr. Atila abschließend.