Dank diesen Beauty-Tricks sieht Elizabeth Hurley 20 Jahre jünger aus

Aktuell steht Elizabeth Hurley wieder vor der Kamera: Als Gast-Jurorin bei "Germany's Next Topmodel" steht sie Heidi Klum mit wertvollen Tipps zur Seite. Dabei fällt auf: Die 58-Jährige scheint kaum gealtert zu sein. Das könnte auch an ihren drei Beauty-Geheimnissen liegen.

Elizabeth Hurley zählt seit Jahrzehnten zu den schönsten Stars der Welt. Doch die Schauspielerin ist nicht nur wunderschön, sondern auch erfrischend ehrlich, wenn es ums Altern geht. Auch mit 58 Jahren hat sie ihren jugendlichen Glow erhalten. Wie ihr das gelingt? Mit drei Beauty-Geheimnissen, auf die die Schauspielerin seit Jahren schwört.

Elizabeth Hurleys Beauty-Geheimnisse für einen jugendlichen Glow

1. Mehrfaches Eincremen

In der Regel greifen wir nur morgens und abends zur Gesichtspflege. Elizabeth Hurley setzt jedoch auf viel Feuchtigkeitspflege und cremt sich mehrmals am Tag ein. 2018 verriet sie gegenüber "Woman & Home": "Ich creme mein Gesicht bis zu sechsmal am Tag ein und meinen Hals sogar bis zu zehnmal am Tag."

Bei Elizabeth Hurleys Hautpflege-Ritual ist jedoch Vorsicht geboten. Denn zu viel Hautpflege könnte je nach Hauttyp auch ein Überpflegen zur Folge haben und zu Hautproblemen führen. Hier muss jede:r für sich einschätzen, ob man dem Rat der Schauspielerin folgen will. Bei ihr sorgt es jedenfalls für tolle Resultate.

Elizabeth Hurley, 1996. Die Schauspielerin ist immer noch so hübsch wie damals. © Getty Images ×

2. Beauty-Food gegen Unreinheiten

Warum Elizabeth Hurley so reine Haut hat? Weil die Schauspielerin rigoros alle industriell hergestellten Lebensmittel aus ihrem Haus verbannt. "Ich esse einfache, natürliche, unkomplizierte Lebensmittel", erklärt sie. Außerdem setzt sie stets auf lokale und saisonale Produkte. Ihre strenge Ernährung lohnt sich.

Auch mehrere Studien bestätigen, dass zu viel Zucker, Milchprodukte und hochverarbeitete Lebensmittel Akne begünstigen. Viel Gemüse und Obst sorgen dafür, dass die Haut mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt wird.

Mit 58 sieht Elizabeth Hurley immer noch so aus wie mit 40. Auf diese Beauty-Regeln schwört sie. © Getty Images ×

3. Viel Wasser

Hydration ist ebenfalls ein wichtiger Punkt in Elizabeth Hurleys Beauty-Routine. Die Schauspielerin trinkt jeden Morgen zwei Gläser warmes Wasser. Über den Tag trägt sie eine große Trinkflasche mit sich, damit sie jederzeit Nachschub parat hat.

Wasser ist nicht nur essenziell, um die Hautzellen von innen mit Feuchtigkeit zu versorgen, sondern schützt die Haut auch vor dem Austrocknen. Eine ausreichende Wasserzufuhr unterstützt den Körper dabei, Giftstoffe über Niere, Darm und Leber auszuscheiden. Das trägt dazu bei, die Haut frei von Unreinheiten zu halten und ihr ein gesundes Strahlen zu verleihen.