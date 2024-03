Beauty-Doc enthüllt: Das hat Megan Fox alles machen lassen

Von wegen Natural Beauty! Ihrer Schönheit hat Megan Fox mit etlichen Schönheits-OPs auf die Sprünge geholfen.

Im Jahr 2008 wurde sie vom Magazin FHM zur "Sexiest Woman of the World" gekürt. 16 Jahre später hat ihre Schönheit in nichts nachgelassen. Doch Megan Fox hat sich im Laufe der Zeit optisch deutlich verändert . Das lässt ihre Fans heftig spekulieren: Hat sich die Schauspielerin etwa unter das Messer gelegt?

Megan Fox selbst dementiert die Vorwürfe. Trotzdem erwischten sie Paparazzi schon öfter dabei, wie sie eine Schönheitsklinik in Beverly Hills verließ. Auch der britische Chirurg Dr. Richard Westreich meint, die Schauspielerin hat dem Beauty-Doc schon öfter einen Besuch abgestattet. Gegenüber der britischen Zeitschrift "The Sun" erklärt er, welche Eingriffe die dreifache Mutter seiner Ansicht nach hat vornehmen lassen.

Laut ihren Fans ist Megan Fox kaum wiederzuerkennen. © Getty Images ×

Neue Nase, Filler und jede Menge Botox

Laut dem Schönheitschirurgen Dr. Westrich sei es "ziemlich offensichtlich, dass sie sich ihre Nase hat machen lassen. Es gibt eine klare Veränderung." Megans Nase ist jetzt viel schmaler und ihre Nasenspitze, insbesondere der untere Teil, ist anders als noch vor einigen Jahren.

Megan Fox, 2006 © Getty Images ×

Zudem haben die Lippen von Fox in den letzten Jahren stark an Volumen zugenommen. "Sie hat sich ihre Oberlippe mit Filler auffüllen lassen", so Dr. Westreich. "Seit 2019 sehen auch ihre Augen anders aus. Es ist also gut möglich, dass sie eine Oberlid-Operation hatte."

Auch Falten sieht man bei der Schauspielerin keine. Ihre Stirn ist wie glatt gebügelt. Gute Gene? Vielleicht. Laut dem britischen Chirurgen stecken jedoch ziemlich sicher viele Botox-Termine dahinter.

Seit ihrem Karrierebeginn hat sich Megan Fox optisch ganz schön verändert. © Getty Images ×

Doch damit nicht genug. Dr. Westreich ist der Meinung "ihr Gesicht sieht konturiert aus, was wahrscheinlich auf eine Behandlung mit Wangenfett zurückzuführen ist.“ Das erkläre auch, warum die 37-Jährige deutlich jünger aussieht, als sie tatsächlich ist.

60.000 Dollar für Schönheits-OPs

Insgesamt habe sie "seit 2005 wahrscheinlich bis zu 60 000 Dollar für Schönheitsoperationen ausgegeben", schätzt der Experte. Laut etlichen US-Medien ist Fox auch Stammgast bei Dr. Jason B. Diamond - dem Lieblings Beauty-Doc der Kardashians.

Obwohl Fox selbst nicht zu ihren Beauty-Eingriffen steht, bestreitet sie ihren Beauty-Wahn nicht. Im Gegenteil. Im Mai letzten Jahres verriet sie in einem Interview mit "Sports Illustrated", dass sie unter "Body Dysmorphia" leidet. Menschen, die von dieser Störung betroffen sind, fokussieren sich fast ausschließlich auf ihre optischen Mängel und sind oft wie besessen davon, diese auszubessern.