× Enthüllt: Die Sommer-Beauty-Hacks von Jessica Biel, Beyoncé und Co.

Während die meisten von uns im Sommer verschwitzt und mit verlaufenem Make-up herumrennen, scheinen die Stars auch bei heißen Temperaturen immer perfekt gestylt zu sein. Doch dafür greift so manche Hollywood-Schönheit tief in die Beauty-Trickkiste.

Endlich ist der Sommer da doch mit ihm kommen auch wieder Probleme. Die Sommerhitze macht uns zu schaffen und lässt uns ganz schön fertig aussehen. Doch was machen eigentlich die Stars bei den heißen Temperaturen? Immerhin sind sie ja auch nur Menschen. Aber Menschen mit ganz besonderen Beauty-Tipps und Tricks, die wir Ihnen gerne verraten.

Jessical Biel schwört auf ein Salzbad

© Getty Images ×

Bei der Hitze ist der Wunsch nach wenig Stoff besonders groß. Aber unsere Haut leidet ganz schön unter den schädlichen UV-Strahlen, dem Chlor und dem Schweiß. Doch für eine weiche Haut im Sommer hat Jessica Biel einen echten Geheimtipp. Auf TikTok enthüllt das Model, dass sie regelmäßig in Bittersalzen badet. Wie das hilft? Bittersalze wie Magnesiumsulfat oder Epsom Salz enthalten Magnesium, die den Schlaf verbessern sollen und die Entzündungswerte im Körper verringern können. Ein toller Nebeneffekt: Die Haut wird super weich und strahlt.

So hält Beyoncés Make-up bombenfest

© Getty Images ×

Verschmiertes Makeup und fettige Haut stehen im Sommer an der Tagesordnung. Doch wie schaffen es die Stars selbst bei hohen Temperaturen auf der Bühne umwerfend auszusehen? Beyoncé hat einen ganz bestimmten Trick, damit ihr Make-up immer bombenfest sitzt: Ihr Make-up Artist Sir John verriet, dass er immer eine Creme-Foundation benutzt und darüber ein Puder aufträgt. Diese Doppelung zieht sich durch die ganze Make-up-Routine. Auch vor dem Lidschatten wird gepudert.

Sophie Turner hat immer einen Hitzeschutz dabei

© Getty Images ×

Dass man die Haut vor dem Sonnenbad gut eincremen sollte, um Sonnenbrand und Schäden an der Haut zu vermeiden, ist bekannt. Aber auch die Haare sollten Sie vor der Sonne schützen. Das weiß auch Sophie Turner, die im Sommer immer einen Hitzeschutzspray dabeihat, um das Haar vor der Sommerhitze zu schützen. Denn dieses schützt nicht nur vor dem Glätteisen oder dem Föhn, sondern auch vor der Sonne.

Jennifer Lopez' Tipp für geschmeidige Haare

© Getty Images ×

Die Sängerin und Schauspielerin hat stets eine Traummähne mit perfekten Highlights. In der Sonne kommen die besonders gut zur Geltung. Die Make-Up-Artistin von Jennifer Lopez hat nun das Geheimnis hinter der honigarbenen Haarpracht verraten. Sie bereitet eine Haarmaske für J.Lo vor. Diese besteht aus Zitronensaft, Aloe Vera und Kamillentee und wird in die Längen eingearbeitet. Danach setzt man sich für eine halbe Stunde in die Sonne. Der Zitronensaft hellt die Farbe leicht auf, während der Tee und Aloe Vera das Haar mit Feuchtigkeit versorgen.

Khloé Kardashian: Auf die Hände nicht vergessen!

© Getty Images ×

An den Händen erkennt man das wahre Alter. Vor allem UV-Strahlen tragen dazu bei, dass der Alterungsprozess der Haut beschleunigt wird und sich eher Falten und Pigmentflecken bilden. Im Sommer unerlässlich ist daher ein hoher Sonnenschutz. Das weiß auch Khloé Kardashian und sie kennt auch jene Stellen, die besonders häufig vergessen werden. Vor allem die Hände werden oft übersehen, deshalb hat sie immer eine Sonnencreme im Auto und jedes Mal, wenn sie fährt, cremt sich die Kardashian-Schwester die Hände ein.