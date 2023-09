× Deshalb werden Schönheits-OPs auch unter Männern immer beliebter

Einst ein Tabu-Thema sind Schönheits-OPs mittlerweile gang und gäbe - auch unter Männern.

In einer Zeit, in der Schönheitsideale erheblich von Social-Media-Plattformen beeinflusst werden, zeigt sich ein stets wachsender Hype um Beauty-Eingriffe als Möglichkeiten zur Verfeinerung des eigenen Körpers. Insbesondere nach der Corona-Pandemie stieg die weltweite Nachfrage nach Schönheitsoperationen. Laut einem jährlichen Bericht der International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) hat die Anzahl der plastisch-ästhetischen Operationen in den vergangenen vier Jahren um über 33 Prozent zugenommen. Doch Beauty-OPs sind längst nicht mehr nur Frauensache.

Wieso boomen Schönheits-OPs nach Corona?

„Während der Lockdowns und Quarantänemaßnahmen verbrachten zahlreiche Personen vermehrt Zeit zu Hause, nutzten verstärkt Videoanrufe und schauten öfter in den Spiegel. Diese intensive Selbstreflexion führte dazu, dass Frauen wie auch Männer häufiger über ihr äußeres Erscheinungsbild nachdachten“, erklärt Dr. med. Mehmet Atila, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie.

Als weiterer Grund für die steigende Nachfrage nach Schönheitsoperationen kommt hinzu, dass viele Menschen im Lockdown vermehrt in den sozialen Medien unterwegs waren. Der Schönheitschirurg berichtet: „Auf Instagram, TikTok und Co. präsentieren Influencer und Stars häufig ein bestimmtes Schönheitskonzept, welches sich durch Filter, Bearbeitungen und Schönheitsoperationen erreichen lässt. Oftmals vergleichen wir uns mit diesen vermeintlichen Schönheitsidealen, wodurch das Verlangen entstehen kann, das eigene Aussehen anzupassen, um den digitalen Schönheitsstandards gerecht zu werden.“

Schönheitschirurgie hat auch die Männer erreicht

Auch wenn es in Österreich größtenteils noch immer Frauen sind, die sich Schönheitsoperationen unterziehen, zeigen Statistik-Ergebnisse auch einen deutlichen Anstieg unter Männern. Seit Beginn der Pandemie entschieden sich viele Männer für einen Besuch beim Beauty-Doc – genauer gesagt ist der Männeranteil um 57,4 Prozent gestiegen. Dabei waren vor allem Fettabsaugungen, Botox-Behandlungen sowie Oberlidstraffungen besonders gefragt. Bei den Frauen sieht es ähnlich aus – nur dass Brustoperationen immer noch ganz vorne anstehen.

Influencer brechen das Schweigen über Schönheitsoperationen

Sei es auf dem Smartphone, im Fernsehen, in Zeitschriften oder im täglichen Umfeld – wohin auch die Blicke fallen, sind oftmals Menschen zu sehen, die sich ästhetischen Eingriffen unterzogen haben, um eine optische Veränderung zu erzielen. Besonders in den sozialen Medien teilen zahlreiche Influencer offen ihre Erfahrungen mit solchen Eingriffen und gewähren Einblicke in die Prozesse. Die Offenlegung ihrer persönlichen Erlebnisse führt dazu, dass sich Unterhaltungen über Schönheitsoperationen zunehmend normalisieren und die einst damit verbundene Tabuisierung immer mehr abnimmt.

Durch ehrliche Kommunikation und Vorher-nachher-Bilder lassen sich somit auch Männer ermutigen, offener über ihre eigenen Wünsche nach Veränderung zu sprechen und sich für solche Eingriffe zu entscheiden – ohne dabei Scham zu empfinden. Obwohl solche Erfahrungsberichte erste Einblicke bieten, bleibt zu betonen, dass Beratungsgespräche unverzichtbar sind. „Jeder Patient braucht eine persönliche Beratung, um individuelle Bedürfnisse zu besprechen und realistische Erwartungen zu setzen – insbesondere bei aktuellen Schönheitsidealen. Schließlich kann ein Trend, der in jüngeren Jahren ansprechend wirkt, im Laufe des normalen Alterungsprozesses und aufgrund veränderter Lebensumstände einem nicht mehr gefallen“, erklärt der Schönheitschirurg.