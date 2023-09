Morpheus8: Alles über die Beauty-Geheimwaffe der Stars

Morpheus ist in der Mythologie ein Gott der Träume, und glaubt man den Stars, so macht er auch Beauty-Träume wahr. Welche Ergebnisse das gehypte Anti-Aging-Tool tatsächlich erzielen kann, zeigt Experte Doz. Matiasek.

Wenn Kim Kardashian ein Beauty-Treatment probiert und für gut befindet, garantiert das weltweite Aufmerksamkeit und Abertausende „Followerinnen“ im realen Leben. So geschehen mit Morpheus8 – ein pistolenähnliches, mit feinen Nadeln bestücktes Handstück, das mittlerweile in den Praxen zahlreicher Schönheitsmediziner:innen und Plastischer Chirurg:innen zu finden ist – darunter auch in jener des berühmten Hollywood-Verschönerers Dr. Ashkan Ghavami.

„Das ist ein Gamechanger“, postete Unternehmerin Kim aus dem Dr. Ghavami Spa in Beverly Hills unter das Bild ihres geröteten Bauchs. Der 60-minütige Eingriff sollte die Spuren, die zwei Schwangerschaften hinterlassen hatten, ohne OP verwischen. Aktuelle Fotos zeigen die 42-Jährige jedenfalls mit Traummitte.

Kim Kardashian postete über einen straffenden Eingriff mit Morpheus8 zur Verjüngung des Bauchbereichs.

Der Wiener Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie Dozent Dr. Johannes Matiasek bietet Morpheus8 seit bereits zwei Jahren in seiner Ordination an. Der erfahrene Chirurg verrät, wie das Gerät funktioniert und zeigt anhand von Vorher-nachher-Bildern, was es an Körper und Gesicht leisten kann.

Doppelt hält besser

„Mit zunehmendem Alter“, so Doz. Matiasek, „verliert die Haut an Elastizität und Spannkraft, sie beginnt, schlaff ­herabzuhängen, Falten bilden sich. Die Hautalterung lässt sich nicht permanent anhalten, aber es gibt unterschiedliche Methoden, die bestimmte Prozesse aufhalten und bereits vorhandene Zeichen der Hautalterung umkehren. Eine dieser Methoden ist Morpheus8.“ Dabei handelt es sich um fraktioniertes Radiofrequenz-Needling (RF-Needling). „Das Treatment“, so der Mediziner, „vereint zwei bereits seit Jahren bewährte Anti-Aging-Therapien miteinander: die Radiofrequenzbehandlung und das Needling. Diese Kombination behandelt verschiedenste Erscheinungen der Hautalterung, aber auch andere Probleme der Haut effektiv. Sie kann zudem deren Neuentstehung vorbeugen und sogar Fett reduzieren.

Wie das RF-Needling arbeitet

Doz. Johannes Matiasek bezeichnet Morpheus8 als die derzeit effektivste Methode zur Hautverjüngung ohne OP. Bei der Behandlung dringen kleine vergoldete Nadeln gezielt in die tieferen Hautschichten der Haut ein (Anm.: Deep-Needling) und geben dort einen Impuls aus Radiofrequenzenergie ab. Die zahlreichen dünnen Nadeln des Gerätekopfes können je nach gewünschtem Wirkort in ihrer Länge verstellt werden und sind dadurch individuell auf jede Patientin, jeden Patienten anpassbar. „Die Wirktiefe“, erklärt der Experte, „erstreckt sich dabei von zwei bis zu sechs Millimetern. Dies stimuliert die Bildung von kollagenen und elastischen Fasern sowie die Zellerneuerung und führt so zu einem deutlich gestrafften, frischen Hautbild.“

Die Behandlung vereint mit Radiofrequenztherapie und Needling zwei bewährte Anti-Aging-Methoden.

Welche Probleme es löst

Das Anwendungsspektrum ist ein breites. Kim Kardashian verjüngte ihre Bauchregion. Das Treatment straffte übrigens nicht nur die Haut, sondern behandelte durch Hitzeeinwirkung auch lokale Fettdepots – für die Sixpack-Optik! So wie am Bauch lässt sich die Zeit auch an Knien, Gesäß und Oberarmen zurückdrehen.

Deutliche Ergebnisse zeigen sich ebenfalls im Gesichts- und Halsbereich. „Zahlreiche ästhetische Problematiken wie feine Falten, große Poren, Aknenarben oder eine erschlaffte Kontur des Gesichts lassen sich wirksam behandeln. Im Gesicht erzielt man mit drei Behandlungen das Ergebnis eines kleinen Facelifts. Falten werden reduziert, das Hautbild wird deutlich verbessert (Glow-Effekt!), die Haut gestrafft und das Gesicht konturiert – inklusive Betonung der Jawline. Auch bei Sonnenschädigung kann Morpheus8 helfen, die Haut jünger und vitaler wirken zu lassen“, so Doz. Matiasek.

Step by Step zum Glow

Am Beginn steht – wie bei jeder guten ästhetischen Behandlung – ein ausführliches Beratungsgespräch. Doz. Matiasek führt zudem eine 3D-Simulation durch. Diese hilft Wünsche und Vorstellungen fest zu machen und die Ergebnismöglichkeiten zu erörtern. Vor der Behandlung wird eine betäubende Creme aufgetragen. Auf Wunsch kann die Behandlung bei Dr. Matiasek zusätzlich in leichtem Dämmerschlaf durchgeführt werden. Nach einer 30-minütigen Einwirkzeit der Betäubungscreme erfolgte das Radiofrequenz-Needling, bei dem die Haut ca. 60 Minuten lang in zwei bis drei unterschiedlichen Tiefen behandelt wird. Im Anschluss werden spezielle Pflegeprodukte auf die Haut aufgetragen.

Wie fühlt es sich an?

Kardashians Kommentar: „Es ist schmerzhaft, aber das ist es wert.“ Sie hat auf einen Dämmerschlaf verzichtet. Wer sich (Anm.: gegen Aufpreis) vor der Behandlung ins Traumland schicken lässt (Anm.: Tipp der Redaktion!), verschläft das Treatment und wacht gleich nach der Behandlung auf. Zwar mit leichten ­Rötungen, die sich in den kommenden Tagen verstärken, jedoch absolut schmerzfrei.